Caposey et le conseil d’administration de l’OCUSD signent un contrat de cinq ans pour le surintendant – Shaw Local

OREGON – Moins de deux semaines après que PJ Caposey a été nommé surintendant de l’année 2023 de l’Illinois pour son travail au district scolaire de Meridian, il a signé un contrat pour rejoindre le district scolaire de l’Oregon en 2024.

Caposey, ancien directeur de l’Oregon High School et actuel surintendant du district scolaire de Meridian, a été embauché comme surintendant de l’OCUSD à compter du 1er juillet 2024, selon le contrat. Les membres du conseil scolaire de l’Oregon ont approuvé à l’unanimité le contrat de cinq ans lors d’une réunion spéciale le 1er décembre.

« Avant tout, c’est chez moi. Pouvoir rentrer à la maison est vraiment important pour moi », a déclaré Caposey lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait avec impatience. “Deuxièmement, je suis évidemment très proche du Dr. [Tom] Mahoney, donc suivre ce qu’il a commencé à construire et continuer à avancer est vraiment important pour moi.

Le 28 novembre, le surintendant actuel de l’OCUSD, Tom Mahoney, a annoncé qu’il prévoyait de prendre sa retraite à compter du 30 juin 2024. Il occupe ce poste depuis 13 ans.

“En termes de travail réel, il y a beaucoup de choses que je pense qui peuvent être faites”, a déclaré Caposey. “Mais le plus important, je pense qu’il y a une image que c’est juste l’Oregon d’une manière presque auto-dépréciée. L’une de mes premières priorités est de changer cet état d’esprit.

Il entend l’autodérision de ses enfants en tant qu’étudiants, dans les gradins et ailleurs, a déclaré Caposey.

“Je veux juste que nous ayons un sentiment de fierté communautaire – à la fois Chana, Oregon, Mt. Morris – tous pour avoir la fierté communautaire que je pense que le district est bien meilleur que la plupart des gens ne le pensent”, a-t-il déclaré. “Je veux qu’ils le sachent, mais je veux aussi continuer à m’améliorer là-dessus.”

Le président du conseil scolaire de l’Oregon, Bryan Wills, a déclaré que Mahoney et Caposey travailleront ensemble au cours des 18 prochains mois pour assurer une transition en douceur.

Caposey a obtenu un baccalauréat de l’Université Eastern Illinois, une maîtrise de l’Université nationale Louis et un doctorat de l’Université Western Illinois, selon un communiqué de presse de l’OCUSD. Il a dirigé le Stillman Valley High School pour obtenir la désignation de “Top Achieving High School” par US News & World Report au cours des six dernières années.

« De mon point de vue, il [Caposey] est un surintendant vraiment dynamique qui a fait beaucoup de choses vraiment positives chez Meridian », a déclaré Mahoney. “Bien que les défis ici ne soient pas les mêmes que les défis là-bas, son travail ici en tant que directeur était exceptionnel, et je m’attends à ce qu’il continue à chercher des moyens de trouver des domaines qui peuvent être améliorés et d’améliorer l’expérience des étudiants. et d’autres choses.”

Pendant les cinq années du contrat, le salaire de Caposey sera de :

2024-25 : 180 000 $;

2025-26 : 185 500 $;

2026-27 : 191 000 $;

2027-28 : 196 500 $;

2028-29 : 202 500 $.

Caposey recevra tous les avantages et, si à la fin de chaque année contractuelle, Caposey reçoit une note « compétent » ou supérieure sur son évaluation de performance, il recevra une prime de performance de 8 500 $, selon le contrat. Si les membres du conseil d’administration ne parviennent pas à terminer l’évaluation au cours d’une année contractuelle, Caposey obtiendra automatiquement la prime.

Caposey est l’auteur de huit livres, a publié de nombreux blogs et articles et est un conférencier recherché, selon son site Web personnel, PJCaposey.com. Son travail et ses commentaires ont été publiés dans le Washington Post, la National Public Radio, CBS et d’autres endroits.

“Nous sommes vraiment ravis d’avoir PJ, n ° 1”, a déclaré Wills. “Tom a fait un excellent travail pour nous permettre de construire une sorte de fondation et je pense que PJ va juste exploser et amener l’Oregon vers de nouveaux sommets.”