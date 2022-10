Caporal-chef de la bande indienne de Penticton. déployé pour former des soldats ukrainiens – Kelowna Capital News

Membre de la bande indienne de Penticton, le caporal-chef Justin George a été sélectionné comme l’un des 40 ingénieurs de combat et a été déployé en Pologne.

George a quitté le 23 octobre et sera déployé pendant six à neuf mois pour former le personnel ukrainien à la reconnaissance du génie, aux explosifs et au déminage.

George suivra les traces de son grand-oncle Albert George et d’autres vétérans de la bande de Penticton qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

Le chef et le conseil de la bande indienne de Penticton et toute la communauté ont adressé un message de remerciements à George pour être un véritable guerrier de la nation Okanagan dans l’accomplissement de son devoir de garder notre nation libre et à l’abri du mal.

« Nous sommes extrêmement fiers de vous. Nous sommes fiers de notre altruisme qui vous permet de donner la priorité aux autres et de continuer à apporter fierté et honneur à notre communauté », ont déclaré le chef Greg Gabriel et le conseil.

La famille de George, y compris Carlene George, avait un message d’un retour en toute sécurité dans sa famille.

“Nous lui souhaitons tout le meilleur émotionnellement, mentalement, physiquement et spirituellement et surtout son retour en toute sécurité auprès de sa femme Phoenix, de son fils Ares et de nous tous à la maison.”

Le chef et le conseil prient pour sa sécurité et celle de tous ses camarades soldats. Ils ont demandé à chacun de garder George dans son cœur et dans ses prières.

Lors du prochain jour du Souvenir, le chef et le conseil de la bande indienne de Penticton ainsi que les membres de la communauté honoreront et se souviendront des sacrifices consentis pour notre liberté et notre sécurité par tous les soldats locaux.

