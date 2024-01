Caple : 5 joueurs clés pour confirmer qu’ils restent avec les UW Huskies

On se souviendra sans aucun doute de cette intersaison des UW Huskies davantage pour ce que le programme a perdu que pour ce qu’il a conservé.

Les Huskies étaient déjà sur le point de perdre de nombreux joueurs vedettes à cause de l’obtention du diplôme ou du repêchage de la NFL, puis quatre jours après la défaite de l’UW contre le Michigan lors du match de championnat national, l’entraîneur-chef Kalen DeBoer est parti pour l’Alabama. Cela a incité plusieurs autres joueurs à accéder au portail de transfert à la recherche d’une destination plus stable – ou simplement à suivre DeBoer et certains de ses collaborateurs à Tuscaloosa.

Mais le nouvel entraîneur Jedd Fisch a également réussi à retenir une poignée de joueurs qui devraient jouer un rôle clé dans les efforts de reconstruction de Washington en 2024 alors que les Huskies rejoignent le Big Ten et traversent un calendrier relativement intimidant.

Ci-dessous, nous explorons cinq de ces acteurs clés et pourquoi chacun était si important pour UW de s’y accrocher.

QB Will Rogers

Il fut un temps, aussi bref soit-il, où aucun quart-arrière boursier ne s’était engagé à jouer pour les Huskies en 2024. Cela a changé rapidement, lorsque Demond Williams Jr., signataire de l’Arizona en 2024, a annoncé qu’il viendrait plutôt à Washington, puis à Rogers, le transfert senior de l’État du Mississippi, a retiré son nom depuis le portail de transfert (le signataire de 2024 Dermaricus Davis aussi).

Il était logique que Rogers, qui s’est engagé auprès de DeBoer et de l’ancien coordinateur offensif Ryan Grubb, explore ses options lors de la transition de DeBoer à Fisch. Mais il a finalement décidé de rester et de jouer à l’UW quand même, donnant à Fisch et à son équipe un quart-arrière expérimenté pour diriger l’offensive au cours de la première année. Rogers a lancé plus de 12 000 verges et 96 touchés au cours des quatre dernières saisons à Mississippi State, et DeBoer et Grubb l’avait choisi comme successeur de Michael Penix Jr.

DL Sebastián Valdez

Tuli Letuligasenoa et Ulumoo Ale étaient seniors en 2023, et Faatui Tuitele a annoncé après la saison qu’il se retirait du football. Cela signifie que UW ne rendra pas ses trois meilleurs joueurs de ligne D intérieurs en termes de clichés joués. L’équipe de DeBoer avait commencé à répondre à ce besoin, en signant Valdez, un transfert senior de Montana State et une sélection All-Big Sky de la deuxième équipe en 2023 (et une première équipe l’année précédente).

Le jour même où Rogers s’est retiré du portail de transfert, Valdez a tweeté une confirmation que lui aussi envisage de jouer pour Washington la saison prochaine. C’est un gros avantage pour les Huskies, qui doivent également trouver un ou deux autres joueurs de ligne D dans le portail de transfert pour remplir le reste de la profondeur. Jacob Bandes et les jumeaux Jayvon et Armon Parker pourraient également être des acteurs clés.

L’OL Drew Azzopardi

Le changement d’entraîneur a effectivement détruit la ligne offensive de Washington. Le centre de départ Parker Brailsford a été transféré en Alabama. Les gardes partants Nate Kalepo et Julius Buelow ont été transférés au Mississippi. Geirean Hatchett, un gardien polyvalent qui se projetait comme titulaire quasi certain en 2024, a annoncé qu’il ne reviendrait pas non plus à Washington. Les Huskies attendent toujours une décision du frère cadet de Hatchett, Landen, un étudiant en deuxième année qui est entré dans le portail mais n’a pas encore annoncé de destination. Ajoutez à cela l’entrée au repêchage de la NFL des plaqués partants Troy Fautanu et Roger Rosengarten, et les Huskies repartent de zéro dès le départ.

C’est ce qui rendait si important de retenir Azzopardi, qui, comme beaucoup de ses coéquipiers, indiqué sur Twitter qu’il restera dans les parages.

Comme Rogers et Valdez, l’ancien personnel de l’UW a recruté Azzopardi hors du portail de transfert avant que DeBoer n’accepte le poste en Alabama. Mesurant 6 pieds 7 pouces et 305 livres, Azzopardi, maintenant étudiant en deuxième année de troisième année, a disputé 12 matchs avec six départs au poste de bloqueur droit pour San Diego State la saison dernière. Fisch et le nouveau staff ont encore beaucoup de travail à faire pour compléter la profondeur de la ligne O, mais Azzopardi leur donne au moins un tacle de calibre débutant pour commencer.

DB Kamren Fabiculanan

Dominique Hampton est diplômée. Mishael Powell a été transféré à Miami. Asa Turner a été transférée en Floride. Jabbar Muhammad est transféré, probablement vers l’Oregon, le Texas ou l’Alabama. Ces départs ont rendu essentiel pour le personnel de s’accrocher à Fabiculanan, titulaire à temps partiel chez Nickel and Safety au cours des deux dernières années, qui vient de connaître de loin sa meilleure saison au niveau collégial.

Avec si peu d’expérience en matière de sécurité en particulier, Fabiculanan se présente comme l’un des joueurs défensifs les plus importants de Washington et, en supposant que rien ne change, il aura joué toute sa carrière universitaire de six ans à l’UW.

WR Denzel Boston

Les quatre meilleurs receveurs de l’UW en 2023 – Rome Odunze, Jalen McMillan, Ja’Lynn Polk et Germie Bernard – ne figurent plus sur la liste. Cela a rendu impératif pour le nouveau personnel de conserver Boston, maintenant étudiant en deuxième année de troisième année qui a impressionné les entraîneurs et ses coéquipiers tout au long du camp de printemps et de pré-saison l’année dernière. À 6-4 et 207 livres, le produit d’Emerald Ridge High devrait connaître un temps de jeu important en 2024 pour la première fois de sa carrière, et il donne à Rogers un gros corps à cibler sur le terrain. Boston a également renvoyé cinq bottés de dégagement pour 28 verges en 2023.

