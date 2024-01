Capitol Rioter demande un « défaut » contre CNN dans le cadre d’un procès de 100 millions de dollars

Un homme de Virginie qui a admis être entré dans le Capitole américain lors de l’émeute du 6 janvier 2021 a demandé à un tribunal de prononcer un jugement par défaut contre CNN après avoir poursuivi la chaîne pour diffamation.

Jacob Hiles, capitaine d’un bateau charter de Virginia Beach, a plaidé coupable à un chef d’accusation de délit de défilé, de manifestation ou de piquetage dans un bâtiment du Capitole en septembre 2021. Il a été condamné en décembre 2021 à deux ans de probation et condamné à 60 heures de détention communautaire. service.

Hiles a poursuivi CNN l’année dernière, alléguant que la chaîne l’avait diffamé dans un article publié le 15 octobre 2021, intitulé : « Un officier de la police du Capitole des États-Unis inculpé pour entrave à la justice en lien avec le 6 janvier ».

L’article faisait état de l’inculpation de Michael Angelo Riley, un officier de la police du Capitole qui, selon les procureurs, avait envoyé un message à Hiles sur Facebook et l’avait encouragé à supprimer ses messages. Riley a été condamné à deux ans de probation et à quatre mois de détention à domicile plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’entrave à la justice.

L’article se concentre ensuite sur Hiles, avec un sous-titre qui dit : « L’homme voulait déclencher « une révolution » le 6 janvier. Selon un affidavit du FBI, Hiles a publié de nombreuses vidéos et photos sur sa page Facebook le jour où les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole.

Les messages comprenaient un selfie qu’il a posté ce matin-là avec la légende : “Se sentir mignon… pourrait déclencher une révolution plus tard.”

Jacob Hiles. L’homme de Virginie qui a admis être entré dans le Capitole américain le 6 janvier 2021 a poursuivi CNN pour diffamation.

département de la Justice



Le procès de Hiles alléguait que le sous-titre et le contenu de l’article étaient diffamatoires car “ils accusent à tort Hiles d’activités criminelles criminelles pour lesquelles il n’a pas été accusé ou reconnu coupable, directement ou indirectement”.

Hiles réclamait initialement 37 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, mais il réclame désormais 100 millions de dollars.

Dans un dossier déposé vendredi devant le tribunal de district du district oriental de Virginie, examiné par Semaine d’actualitésles avocats de Hiles ont demandé au tribunal de rendre un jugement par défaut contre CNN, alléguant que l’avocat du réseau n’avait pas satisfait aux exigences légales ou n’avait pas communiqué avec les avocats de Hiles depuis des mois.

Un porte-parole de CNN a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Semaine d’actualités. Les avocats de CNN et Hiles ont également été contactés pour commentaires par courrier électronique.

Selon le dossier, CNN a déposé une requête le 28 août 2023, visant à rejeter la plainte modifiée de Hiles.

Le dossier indique que les avocats de Hiles ont déposé une réponse demandant au tribunal de rejeter cette requête le 11 septembre et que les avocats de CNN ont ensuite déposé une réponse en faveur de la requête en rejet.

Mais les avocats de Hiles affirment que CNN ne s’est pas conformé à la règle locale 7(E) de Virginie, qui exigeait que CNN « prépare la requête pour audition ou s’arrange avec l’avocat adverse pour la soumission de la requête sans plaidoirie » dans les 30 jours suivant le dépôt de leur requête.

Il indique également que CNN était également tenue de « rencontrer et de s’entretenir en personne ou par téléphone » avec l’avocat du plaignant « dans un effort de bonne foi visant à restreindre la zone[s] de désaccord. »

Les avocats de CNN n’ont « satisfait à aucune des exigences imposées par la règle locale 7(E) malgré que plus de 140 jours se soient écoulés depuis la date » à laquelle la requête a été déposée, affirme le dossier. “L’avocat du défendeur n’a également eu aucune communication avec l’avocat du demandeur depuis le dépôt de la requête il y a près de cinq mois.”

Le non-respect des exigences de réunion et de conférence et des procédures de planification signifie que la requête “est réputée retirée et que le défendeur a fait défaut, selon le dossier. Hiles “demande respectueusement au greffier d’inscrire un défaut contre” CNN, ajoute-t-il.