Internet est depuis longtemps un lieu de folie, de f***ery et de plats manifestement offensants pour notre consommation quotidienne et cette histoire particulière se qualifie certainement pour tous les adjectifs susmentionnés.

L’industrie de la musique va mal. Les CD ont été réduits à une nouveauté gimmick, les disques vinyles sont désormais des représentations anachroniques d’une époque antérieure au wifi, et les flux numériques ne paient tout simplement pas les factures comme les ventes physiques. Malgré certaines des pratiques de profit douteuses du passé (et du présent), nous comprenons la nécessité d’être rentable en tant qu’entreprise. Certaines des musiques les plus percutantes de nos vies nous ont été apportées par une entité corporative et pour que cette entité continue, elle doit trouver où elle en est.

Cela dit, c’est du bull$#!t.

Un “rappeur virtuel” nommé FN Meka a été “signé” par Capitol Records vraisemblablement comme une sorte d’expérience pour voir s’ils peuvent vendre un être virtuel en tant qu’artiste viable. Assez juste. Obtenez votre argent mais ne souillez pas la culture ou ne vous jouez pas en essayant de nous jouer dans le processus. Un problème avec lequel les gens sont particulièrement en désaccord est l’utilisation du mot n par FN Meka. À notre connaissance, aucune race n’a été publiquement attribuée à l’avatar numérique et semble être ouvertement ambiguë sur le plan racial. De plus, ce… rappeur iRobot a été créé par un homme blanc nommé Anthony Martini ! Martini a parlé à L’industrie de la musique dans le monde passant par Maintenant Hip Hop Nouvelles à propos de son… intention

“Nous avons développé une technologie d’intelligence artificielle propriétaire qui analyse certaines chansons populaires d’un genre spécifique et génère des recommandations pour les différents éléments de la construction d’une chanson : contenu lyrique, accords, mélodie, tempo, sons, etc.”, a-t-il expliqué l’année dernière. “Nous combinons ensuite ces éléments pour créer la chanson.” À l’époque, Martini a noté qu ‘«une voix humaine interprète le chant, mais nous travaillons à la capacité d’un ordinateur à créer et à interpréter ses propres mots – et même à collaborer avec d’autres ordinateurs en tant que« co-auteurs ».»

Après il y a des trucs comme ça…

Dans un monde où de vrais Noirs et des personnes marginalisées sont maltraités par la police, FN Meka et ses créateurs co-conspirateurs font du cosplay d’oppression augmentée. Cela ressemble au pire plan pour gagner de l’argent. Donc, ce “mec” dit ni ** a et se fait battre par la police et c’est censé faire vibrer les Noirs avec lui? Cela le rend racontable ? C’est ce que les geeks de la technologie blanche et les grandes maisons de disques pensent que nous voulons ?

C’est une chose pour les êtres humains de mettre ces stéréotypes avec leur propre agence, mais c’est un être artificiel qui peut être contrôlé dans tous les aspects. Ce “robot” pourrait être le parangon du talent, du style et du respect des personnes et de la culture, mais à la place, ils nous ont donné… ça.