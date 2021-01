Avec le Capitole américain clos derrière des clôtures de sécurité avant l’inauguration de Joe Biden, un membre du Congrès démocrate veut isoler les législateurs des masses pour toujours, en décidant de rendre permanente l’enceinte de 7 pieds de barbelés.

Washington, DC est verrouillé: 25000 gardes nationaux patrouillent dans ses rues et une clôture en fil de fer rasoir a été installée pour éloigner le public du Capitole américain, avant l’inauguration de haute sécurité de Joe Biden mercredi. La sécurité autour du bâtiment a été renforcée à la suite de l’émeute pro-Trump au Capitole plus tôt ce mois-ci, mais si un législateur démocrate réussit, certains des changements sont là pour rester.

Le représentant de première année Ritchie Torres a présenté un projet de loi qui «Ordonner à l’architecte du Capitole de concevoir et d’installer une clôture appropriée autour du périmètre du Capitole des États-Unis, y compris le front est et le front ouest.»

Mon nouveau projet de loi vise à relancer le Plan Capitol Gateway, un plan précédemment rejeté pour encercler le parc du Capitole avec une barricade sécurisée. La sécurité au Capitole a été une réflexion après coup et nous avons besoin d’une protection renforcée pour assurer la sécurité des membres, du personnel et des visiteurs. https://t.co/OjuD7M3plF – Représentant Ritchie Torres (@RepRitchie) 14 janvier 2021

Torres a été élu en novembre pour représenter le 15e district du Congrès de New York, et le «Premier Afro Latino gay» au Congrès a depuis parrainé une série de projets de loi, y compris des mesures visant à accorder le statut d’État à Washington, DC, à destituer le président Donald Trump, à s’orienter vers l’octroi de réparations aux Afro-Américains et à créer une commission chargée de «Enquêter sur l’attaque séditieuse du Capitole des États-Unis.»

Eh bien, une clôture. Autour du Capitole. Pour empêcher les gens d’entrer. Qu’est-il arrivé à la Maison Blanche et à tous les autres bâtiments gouvernementaux aux niveaux fédéral, étatique et local appartenant au peuple, hmm? Https: //t.co/29i3EnK7i5 – Sarah Eaglesfield (@zenxv) 18 janvier 2021

La proposition – qui tente de relancer un programme précédemment rejeté et surnommé le « Plan Capitol Gateway » – a été accueillie avec scepticisme par les internautes, certains suggérant que le périmètre de sécurité renforcé tournerait. «Capitol Hill en supermax» prison. « Remarquez la clôture pour garder les gens à l’intérieur, pas à l’extérieur, » une plaisanté.

Un autre commentateur a présenté un modèle possible pour la conception de la clôture du Capitole, faisant valoir celui utilisé au centre de détention Camp Delta de Guantanamo Bay. « Semble très sûr. »

Celui-ci, ça va? Cela semble très sûr. pic.twitter.com/pMKLaZuOmj – Visage souriant masqué (@BlooKangaroo) 18 janvier 2021

D’autres ont vu l’hypocrisie dans le plan de Torres, rappelant que, pour de nombreux démocrates, les propositions d’un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique ont été jugées «Brutalement répressif en 2017», pourtant est soudainement devenu un «Question de sécurité nationale urgente en 2021.»

Je ne pensais pas que les démocrates aimaient les murs? Sont-ils soudain de retour à la mode? – Taxis postaux (@PostalTaxis) 18 janvier 2021

C’est pour l’inauguration pour le parti dont les membres ont fait valoir avec acharnement pendant les quatre dernières années que les murs ne fonctionnent pas … Je suppose que cela dépend de qui les construit. Je n’ai plus de termes descriptifs pour ce niveau d’hypocrisie. w.https: //t.co/R8PJTB34m3 – Willis Eschenbach (@WEschenbach) 16 janvier 2021

Les mesures de sécurité intenses autour de la capitale nationale à la suite des violentes perturbations du 6 janvier ont établi des comparaisons avec un théâtre de guerre, les services secrets divisant même la ville en « Vert » et « Rouge » zones, qui rappellent la zone fortement fortifiée de Bagdad créée pour parer aux attentats suicides après l’invasion américaine de l’Irak.

