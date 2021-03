WASHINGTON – La Chambre a quitté la ville tôt, le Sénat a continué de débattre d’une facture de 1,9 billion de dollars pour le soulagement du coronavirus et la police du Capitole américaine se préparait à une menace potentielle pour la sécurité jeudi en tant que suivi possible de l’insurrection du 6 janvier.

Mercredi, la police du Capitole a publié un communiqué mettant en garde contre un «complot possible pour violer le Capitole par un groupe de miliciens non identifiés». Les entreprises du centre-ville ont mis en garde les locataires contre d’éventuelles manifestations.

« L’USCP est résolu à faire en sorte qu’un incident de cette nature ne se reproduise plus, en particulier en réalisant que la possibilité qu’un incident similaire se produise dans l’environnement actuel est un danger très réel et présent », a déclaré le chef de la police du Capitole par intérim Yogananda Pittman les législateurs mercredi.

Les troupes de la Garde nationale ont formé une présence plus visible au complexe du Capitole américain jeudi matin, avec des centaines de soldats débarquant d’une douzaine de grands bus de tourisme tout en transportant de longs fusils, des casques et des sacs à dos.

La sécurité globale au Capitole, qui a été renforcée après l’émeute du 6 janvier, est apparue comme des semaines après cette insurrection. Deux grandes clôtures surmontées de fil de fer barbelé entouraient le périmètre du complexe. Les troupes bordaient les clôtures.

La représentante Elissa Slotkin, D-Mich., A déclaré dans un tweeter que la police du Capitole des États-Unis a demandé à la Garde nationale une prolongation de 60 jours de sa mission, de sorte que la garde sollicite les États pour qu’ils envoient des contributions. La mission actuelle devait se terminer le 12 mars, a-t-elle déclaré.

Les troupes et les agents des forces de l’ordre gardent toujours les points d’accès, vérifiant les véhicules et les badges de sécurité des personnes cherchant à entrer dans le complexe.

La menace survient près de deux mois après l’émeute du Capitole américain des partisans de Trump, qui a fait cinq morts. Des émeutiers ont attaqué des policiers et menacé la vie de l’ancien vice-président Mike Pence et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, le jour où le Congrès a compté les votes du collège électoral pour l’élection présidentielle de 2020.

Pelosi: Votes déplacés pour aider le calendrier du GOP

Pelosi a décrit le discours du 4 mars comme un jour d’inauguration alternatif comme de la «bêtise» et a déclaré que sa chambre avait évité de voter jeudi par courtoisie envers les républicains plutôt que par mesure de sécurité.

« S’il y a en fait des fauteurs de troubles dans les parages, cela a du sens », a déclaré Pelosi, D-Californie, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. «Je ne pense pas que quiconque devrait être encouragé à dire que, parce que certains fauteurs de troubles pourraient se présenter, nous avons changé notre horaire. Non, nous l’avons simplement déplacé de quelques heures.

Une théorie non fondée du complot QAnon soutenait que l’ancien président Donald Trump serait inauguré le 4 mars, car c’était à ce moment-là que les administrations changeaient avant que le 20e amendement ne soit approuvé dans les années 1930.

QAnon allègue faussement l’existence d’un appareil satanique «d’État profond» qui soutient un réseau de trafic sexuel d’enfants. Ses partisans ont joué un rôle de premier plan dans l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier, prétendument incitée par Trump.

En rapport:Qu’est-ce que QAnon?

Mais Pelosi a déclaré que la théorie du complot n’avait rien à voir avec le départ de la Chambre mercredi.

« La bêtise de ce jour d’inauguration et de l’inauguration du président relève du domaine de ne pas perdre notre temps là-dessus », a déclaré Pelosi.

Pelosi a déclaré que les démocrates avaient tenu virtuellement leur conférence annuelle sur les questions, plus tôt dans la semaine. Mais les républicains prévoyaient de se rencontrer jeudi en personne, de sorte que la Chambre allait terminer le vote à midi ce jour-là et a plutôt choisi de terminer la semaine de mercredi, a-t-elle déclaré.

«C’était vraiment juste pour des raisons de commodité», a déclaré Pelosi.

Elle a déclaré que la Chambre envisagerait des mesures de sécurité plus permanentes la semaine prochaine, en réponse à l’émeute du 6 janvier qui a fait cinq morts et 140 policiers blessés. Le lieutenant-général Russel Honoré a effectué un examen de sécurité et a informé les dirigeants du Congrès.

Pelosi a déclaré que les législateurs devraient trouver un équilibre entre une meilleure sécurité et un accès public au complexe du Capitole, malgré la menace des partisans de l’ancien président Donald Trump.

«Nous devons nous assurer que nous sommes suffisamment en sécurité pour faire notre travail, mais sans gêner», a déclaré Pelosi.

Le démocrate de deuxième rang au Sénat, le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, a déclaré qu’il était compréhensible que les gens soient préoccupés par une autre attaque. Mais il a déclaré que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., n’était pas parvenu à la même conclusion que la Chambre sur la fin du débat au début de la semaine.

Contribution: Christal Hayes, Nicholas Wu