Capitale verte européenne 2021: Six idées respectueuses du climat à apprendre de Lahti en Finlande

La neuvième plus grande ville de Finlande, avec sa modeste population de seulement 120 000 habitants, n’est pas habituée à être une capitale.

Mais cette année est différente.

Lahti, située à 100 kilomètres au nord-est de la capitale Helsinki, est la capitale verte européenne 2021, reconnaissance de Bruxelles pour les villes qui ont des records environnementaux impressionnants. La ville a empoché 350 000 € et est l’ambassadrice verte de l’Europe pour l’année.

En seulement quatre ans, Lahti ambitionne d’être neutre en carbone. Pour mettre cela en perspective, l’objectif national de la Finlande est 2035 et l’UE 2050.

Alors, que peut apprendre le reste de l’Europe de Lahti? Voici six initiatives écologiques que d’autres villes pourraient essayer.

Obtenez des « nounous écologiques » pour éduquer les enfants

À Lahti, les enfants apprennent à prendre soin de la planète dès leur plus jeune âge.

Leur éducation sur le sujet dans les crèches et les écoles est parfois aidée par une soi-disant nounou environnementale.

Ce sont des volontaires âgés qui entrent en classe et contribuent à transmettre leur sagesse. Ils peuvent également les emmener observer les oiseaux, construire une cachette dans la forêt, apprendre les fleurs d’une prairie voisine ou même les emmener dans un lac gelé pour la pêche sur glace.

Helena Juutilainen, une grand-mère de quatre enfants et une écologiste enthousiaste, a eu l’idée il y a dix ans, alors qu’elle était sur le point de prendre sa retraite.

«J’ai remarqué que mes propres petits-enfants absorbaient toutes les connaissances; ils ont appris les noms des fleurs et des poissons, ils ont même pu mémoriser les noms latins », a-t-elle déclaré à Euronews.

Depuis la première visite d’Helena, les grands-mères et les grands-pères visitent régulièrement les crèches de la ville.

Les visites sont suspendues à cause du COVID-19, mais cinq mamies sont prêtes à reprendre leurs efforts une fois la pandémie atténuée.

Une éducatrice en environnement de la ville de Lahti, Emma Marjamäki, a trouvé le travail de Juutilainen et des autres mamies remarquable.

«Nous devons préparer les citoyens du futur à vivre une vie durable», a-t-elle déclaré.

Demandez aux institutions de haut niveau de montrer la voie

Les Pélicans de Lahti veulent être la première équipe de hockey sur glace neutre en carbone au monde.

Leur stade est refroidi à l’énergie renouvelable et le club a abandonné les voyages en avion pour se rendre à l’extérieur.

Cela signifie que lorsqu’ils jouent à Oulu, à environ 500 kilomètres plus au nord, cela nécessite presque une journée de voyage dans un bus alimenté de manière durable.

«Il suffit de voir les choses du côté positif», a déclaré le responsable de la communication du club Jesse Pyykkö, qui a déclaré que les joueurs avaient été heureux de prendre part à l’initiative lorsqu’elle a commencé en 2019. «Lorsque vous voyagez en bus, vous dépenserez plus de temps avec vos coéquipiers. »

Le hockey sur glace est extrêmement populaire en Finlande, donc lorsque les joueurs décident de devenir neutre en carbone, cela a un impact sur les fans et la communauté environnante.

«La grande idée ici est de donner l’exemple», a déclaré Pyykkö. «Nous sommes dans une position où nous pouvons avoir un grand impact sur les amateurs de hockey sur glace, les autres joueurs et la société en général.

L’initiative verte a même attiré de nouveaux fans vers le sport, a déclaré Pyykkö. Quelques-uns des fans plus âgés étaient un peu méfiants, se demandant s’ils pourraient encore acheter une vraie saucisse au restaurant. Ils le peuvent, mais la viande est d’origine locale et n’est pas emballée dans du plastique.

Une autre des institutions culturelles de premier plan de la ville, l’orchestre symphonique de Lahti, travaille depuis six ans pour devenir neutre en carbone.

En 2018, l’orchestre a remporté un prix pour ses efforts, qui comprenaient moins d’impression de feuilles de musique et la plantation d’arbres.

Ni les Pélicans ni l’orchestre symphonique ne prétendent pour l’instant être complètement neutres en carbone.

Les deux institutions exécutent leurs plans en partenariat avec des chercheurs de l’Université de technologie de Lappeenranta-Lahti pour s’assurer que les réductions d’émissions sont comptabilisées conformément aux dernières directives scientifiques.

«Si un orchestre quelque part en Finlande peut faire cela, n’importe qui le peut», a déclaré le directeur général Teemu Kirjonen, ajoutant qu’une grande partie de l’initiative consistait à essayer d’inspirer les autres.

Récompenser les citoyens pour leurs actions quotidiennes respectueuses du climat

Réduisez votre empreinte carbone et recevez une récompense: c’est la logique derrière le lancement d’une application personnelle de trading carbone.

Être le premier du genre au monde, l’application CitiCAP a suscité beaucoup d’intérêt d’autres villes finlandaises ainsi que de l’étranger.

Sur la base des réponses à une enquête sur votre situation de vie actuelle – vous demandant combien d’enfants vous avez, combien de temps vous vous rendez au travail et des questions sur le même thème – l’application calcule votre budget d’émissions de CO2 personnel.

L’application suit où vous allez et détecte automatiquement si vous avez parcouru la distance à pied ou à vélo, en voiture, en bus ou par d’autres moyens de transport. À la fin de chaque semaine, vous apprenez à savoir à quel point vous avez réussi à maintenir vos niveaux d’émissions.

«Si vous parvenez à rester en deçà de votre budget, vous êtes récompensé en euros virtuels que vous pouvez utiliser pour des billets pour la piscine ou le bus ou pour acheter un kit de réparation de crevaison pour votre vélo», a expliqué Anna Huttunen, chef de projet de la ville de Lahti.

Le projet pilote financé par l’UE a duré de juin à décembre de l’année dernière, avec environ 350 utilisateurs actifs sur 2500 inscrits.

L’Université de technologie Lappeenranta-Lahti a été responsable de la partie recherche du projet, et l’analyse des résultats montre que l’application a réussi à motiver les gens à prendre le vélo, le bus ou la marche au lieu de prendre la voiture.

Le programme de récompenses est maintenant suspendu jusqu’à ce que la ville et ses partenaires de l’université décident si et comment le projet peut se poursuivre.

Huttunen espérait ensuite développer une version plus complète de l’application: «La première version ne tenait compte que du transport. Il serait intéressant de mesurer également l’empreinte carbone d’autres aspects de la vie, comme l’alimentation.

Le but de l’application est avant tout d’éduquer et d’informer et de fournir un outil aux citoyens pour qu’ils prennent des mesures climatiques à un niveau personnel, a déclaré Huttunen, tout en soulignant que la réduction des émissions est principalement la responsabilité de l’industrie et des gouvernements, et non des individus.

La portée du commerce de carbone personnel est cependant large, a-t-elle ajouté.

«Des méthodes comme celle utilisée à Lahti pourraient, par exemple, être à la base de programmes de taxe sur le carbone personnels à l’avenir», a-t-elle déclaré.

Gagnez de l’argent grâce aux innovations durables

La pensée durable n’est pas seulement bonne pour le climat et l’environnement. Cela peut aussi faire fleurir les entreprises, comme l’ont vu les membres du Päijät-Häme Grain Cluster dans la région de Lahti.

Le cluster est un vaste réseau d’entreprises travaillant avec le grain dans tous les maillons de la chaîne de production, de la ferme au commerce de détail.

Plus de 3000 personnes sont employées au sein du cluster dans des fermes, des moulins et des usines de malt et dans la production de denrées alimentaires telles que le pain et la bière.

En étroite collaboration avec des chercheurs locaux, les entreprises recherchent les dernières innovations vertes et solutions d’économie circulaire.

«Ensemble, nous pouvons développer des synergies et nous engager dans des projets que chaque entreprise ne serait pas en mesure de réaliser seule», a déclaré Jarkko Arrajoki, président du cluster céréalier.

L’un des résultats concrets est l’usine de bioéthanol Etanolix, une coopération entre la société énergétique finlandaise St1 et la société de boissons Hartwall à Lahti. Depuis 2010, l’usine produit du carburant biosourcé pour les véhicules à partir des déchets alimentaires de Hartwall et d’autres industries céréalières locales, telles que les boulangeries, les moulins et les brasseries. Depuis, St1 a exporté l’idée et construit des usines similaires en Suède et en Thaïlande.

Plus tôt ce mois-ci, Fazer, l’un des plus grands acteurs de l’industrie alimentaire de Finlande, a dévoilé sa dernière innovation: un sac à pain composé à 25% de cosses d’avoine.

«Grâce au cluster céréalier, Fazer a amélioré le contrôle de la qualité de la chaîne céréalière et développé de nouveaux produits à partir des flux secondaires», a déclaré Arrajoki, également directeur général de Fazer Mills Finland.

Les sociétés du cluster céréalier ont investi des centaines de millions d’euros dans de nouvelles installations dans la région. De plus, Fazer agrandit maintenant son usine d’avoine à Lahti, et plus tard ce printemps, une toute nouvelle usine de xylitol sera ouverte à côté.

L’usine, comme la seule au monde, produira l’édulcorant appelé xylitol à partir de coques d’avoine, un produit secondaire du moulin voisin. Il sera alimenté par une installation de bio chauffage située dans la zone de l’usine.

Revendiquer les zones polluées

En été, le port du lac Vesijärvi à Lahti est plein de vie. Souvent appelé le «salon public de la ville», les gens viennent ici pour se retrouver autour d’un repas ou d’un verre ou simplement pour profiter de la beauté de l’eau.

Dans les années 1970, cette même rive était bordée d’usines polluantes, et le lac lui-même était «complètement impropre à toute utilisation, que ce soit pour la baignade, la pêche ou même la voile», a déclaré Heikki Mäkinen.

En tant que directeur de programme à la Fondation du lac Vesijärvi, il travaille avec différentes parties du secteur public et privé pour améliorer la qualité de l’eau du lac.

«Si vous faisiez une promenade autour du port dans les années 70, vous verriez un lac rempli non seulement d’algues bleu-vert, mais aussi d’excréments flottants, de préservatifs et d’autres déchets», a déclaré Mäkinen, ajoutant que la qualité du lac a été «considérablement amélioré» depuis lors.

Désormais, l’eau scintillante vous invite à venir vous baigner et à manger des poissons de grande qualité du lac.

Comme pour de nombreux plans d’eau dans le monde, la concentration de nutriments dans les sédiments de ce lac de 100 kilomètres carrés est trop élevée. Plus de cent ans d’accumulation de nutriments continuent d’alimenter la croissance des algues et de perturber l’écosystème.

La restauration du lac Vesijärvi a été l’une des premières du genre et est depuis devenue un modèle pour d’autres projets similaires en Finlande et à l’étranger.

La première étape consistait à minimiser la pollution provenant des eaux usées de la ville, de l’industrie et des champs le long du rivage.

Une autre étape importante a été le lancement de la biomanipulation de l’écosystème en augmentant la pêche de petits poissons et en ensemencant des poissons prédateurs.

Mäkinen a expliqué comment les gros poissons mangent certains des petits poissons qui se nourrissent du zooplancton dans l’eau.

Moins de petits poissons signifie plus de zooplancton qui mangeront alors plus d’algues et restaureront ainsi la chaîne alimentaire et l’écosystème.

Bien que l’objectif de restaurer le lac Vesijärvi dans un état similaire à celui de la fin des années 1800 n’ait pas encore été atteint, l’effort de nettoyage du lac a parcouru un long chemin.

«Selon la quantité de nutriments libérés par les sédiments, l’état actuel du lac Vesijärvi pourrait être comparé à l’état des années 1920», a déclaré Mäkinen.

Investissez dans le meilleur

En 2019, une nouvelle usine biologique, Kymijärvi III, a été mise en service à Lahti. Grâce à l’usine, qui produit une énergie 100% renouvelable, le fournisseur d’énergie municipal Lahti Energia a pu fermer l’ancienne centrale Kymijärvi I, ce qui signifie un arrêt de l’énergie au charbon.

La nouvelle usine brûle de la biomasse certifiée, constituée principalement de copeaux de bois provenant de résidus forestiers et de sous-produits de l’industrie forestière. Ensemble, la nouvelle usine et l’usine Kymijärvi II, qui a été la pionnière de la production d’énergie à partir de déchets par gazéification en 2012, approvisionnent la majorité des 120 000 habitants de Lahti en électricité et en chauffage urbain.

Le changement est l’une des pierres angulaires de l’aspiration de Lahti à être neutre en carbone en seulement quatre ans. Il réduit les émissions de carbone de la ville de 600 000 tonnes par an, ce qui correspond à une réduction de plus de 70%, a déclaré la directrice de production Esa Tepponen.

Il a expliqué que la technologie moderne permet d’utiliser l’humidité du combustible en condensant les gaz de combustion et en nettoyant le condensat pour transformer l’eau de traitement.

«Notre principe principal est de toujours utiliser la meilleure technologie disponible, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et le respect de l’environnement», a noté Tepponen.

«Bien sûr, nous aurions pu trouver une solution moins chère en brûlant des combustibles fossiles comme le gaz naturel, mais c’est un investissement environnemental qui en vaut la peine.»

