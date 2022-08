CapitaLand Investment déclare que les investissements ralentissent au milieu des drapeaux rouges économiques

Les investisseurs immobiliers font désormais preuve de “prudence et de prudence” quant au déploiement de capitaux face à l’incertitude économique croissante dans le monde, a déclaré CapitaLand Investment, le principal gestionnaire d’investissement immobilier singapourien.

Ses résultats financiers semestriels jeudi a révélé que le bénéfice de CapitaLand Investment avait chuté de 38% à 433 millions de dollars singapouriens (316 millions de dollars) pour le premier semestre de l’année en raison d’un rythme plus lent de “recyclage des capitaux” cette année, que l’entreprise avait adopté comme position de prudence face à un monde en difficulté économie.

“Nous sommes très prudents, patients et prudents, comme je pense que beaucoup de nos pairs … le sont”, a déclaré jeudi le directeur financier de la société, Andrew Lim, à “Squawk Box Asia”.

“Il y a beaucoup d’incertitude là-bas. Nous voyons les taux d’intérêt augmenter rapidement dans de nombreux pays en réaction et en réponse à l’inflation de l’offre et de la demande, ce que nous n’avons pas vu depuis très longtemps.”

“Et je pense que de nombreux gestionnaires de biens immobiliers et de capitaux font très attention au déploiement du capital et des rendements de souscription, simplement parce que nous sommes tellement incertains de ce que les six à 12 prochains mois nous réservent sur le plan macroéconomique.”