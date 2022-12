Capitaine, vice-capitaine et onze probables, FIH Women’s Nations Cup 2022 India vs Japan

IND-W vs JPN-W Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de la Coupe des nations féminines FIH 2022 d’aujourd’hui entre les femmes indiennes et les femmes japonaises : Après avoir battu le Chili lors de leur match d’ouverture de la Coupe des nations féminines de la FIH, les femmes indiennes affronteront lundi le Japon, numéro 11 mondiale. Le match de la Coupe des nations féminines de la FIH entre l’Inde et le Japon se jouera à Valence, en Espagne.

L’attaquante Sangita Kumari et la milieu de terrain Sonika ont marqué tôt dans le match contre le Chili pour donner une bonne avance à l’Inde. Navneet Kaur a marqué à la 31e minute du match pour assurer un coussin de trois buts aux femmes indiennes. Le Chili en a retiré un plus tard, mais finalement, ils n’ont pas réussi à récupérer un point de leur match contre l’équipe dirigée par Savita Punia.

Les femmes japonaises, quant à elles, entreront dans le match après avoir battu l’Afrique du Sud dimanche.

L’Inde, la huitième équipe du hockey féminin, a été placée dans le groupe B lors de l’événement avec le Japon, l’Afrique du Sud et le Chili.

L’équipe indienne de hockey féminin doit affronter l’Afrique du Sud lors de son dernier match de championnat le 14 décembre.

Avant le match de la Coupe des Nations féminines de la FIH entre les femmes indiennes et les femmes japonaises ; voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion IND-W contre JPN-W

Le match de la FIH Women’s Nations Cup India Women vs Japan Women ne sera pas retransmis en direct en Inde.

IND-W vs JPN-W Diffusion en direct

Le match de la Coupe des nations féminines de la FIH entre l’Inde féminine et le Japon féminin sera diffusé en direct sur l’application et le site Web FanCode.

Détails du match IND-W vs JPN-W

Le match de hockey des nations féminines IND-W vs JPN-W FIH se jouera à Valence, en Espagne, le lundi 12 décembre à 19h45 IST.

IND-W vs JPN-W Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Gurjit Kaur

Vice capitaine: Youri Nagaï

Suggestion de jeu XI pour IND-W vs JPN-W Dream11 Fantasy Cricket

Gardien de but: Savita Punia

Défenseurs : Gurjit Kaur, Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Yu Asai

Milieux de terrain : Salima Tete, Hazuki Nagai, Mai Toriyama

Vers l’avant: Vandana Katariya, Navneet Kaur, Yuri Nagai

Inde Femmes vs Japon Femmes Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour les femmes indiennes : Savita Punia (c et gk), Gurjit Kaur, Deep Grace Ekka, Sonika, Nikki Pradhan, Sangita Kumari, Vandana Katariya, Navneet Kaur, Sushila Chanu Pukhrambam, Salima Tete, Neha

Composition de départ prévue pour les femmes japonaises : Eika Nakamura (gk), Yu Asai, Miyu Suzuki, Moeka Tsubouchi, Yuri Nagai (c), Hazuki Nagai, Shihori Oikawa, Miki Kozuka, Kanon Mori, Mai Toriyama, Amiru Shimada

