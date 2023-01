Capitaine, vice-capitaine et onze probables, Brentford vs Liverpool, Premier League 2022-23

BRE vs LIV Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match EPL 2022-23 d’aujourd’hui entre Brentford et Liverpool: Liverpool a lancé la seconde moitié de la saison de Premier League sur une note prometteuse après avoir remporté deux victoires consécutives. Les hommes de Jurgen Klopp viseront désormais à poursuivre sur leur lancée gagnante car ils sont tous prêts à affronter une équipe optimiste de Brentford ce soir. Le match de Premier League entre Brentford et Liverpool se jouera au Gtech Community Stadium de Londres.

Le club basé dans le Merseyside se retrouve actuellement à la sixième place du classement de la Premier League après avoir réclamé 28 points en 16 matches. Liverpool a scénarisé un retour remarquable contre le Leicester City FC pour décrocher une victoire 2-1 lors de leur dernière rencontre de 2022.

Brentford, quant à lui, entrera en jeu après avoir pris le dessus sur West Ham United 0-2 dans le Derby de Londres. Les hommes de Thomas Frank sont également invaincus en seconde période de Premier League. Les Bees ont été en superbe forme chez eux jusqu’à présent en Premier League et seuls les meilleurs Arsenal ont réussi à récolter les trois points complets du Gtech Community Stadium cette saison. Brentford, avec 23 points à son actif, occupe désormais la 10e place du classement de la Premier League.

Avant le match de Premier League entre Brentford et Liverpool; voici tout ce que vous devez savoir :

BRE vs LIV Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Brentford vs Liverpool.

Diffusion en direct BRE contre LIV

Le match de Premier League entre Brentford et Liverpool sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match BRE vs LIV

Le match BRE vs LIV Premier League se jouera au Gtech Community Stadium de Londres le lundi 2 janvier à 23h00 IST.

BRE vs LIV Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Mohamed Salah

Vice capitaine: Darwin Nunez

Suggestion de jeu XI pour BRE vs LIV Dream11 Fantasy Football

Gardien de but: Alisson Becker

Défenseurs : Konstantinos Tsimikas, Mads Roerslev, Trent Alexander-Arnold

Milieux de terrain : Thiago, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Fabio Carvalho

Grévistes : Mohamed Salah, Darwin Nunez, Bryan Mbuemo

Brentford vs Liverpool Onze de départ possibles

Composition de départ prévue de Brentford : David Raya, Zanka, Ethan Pinnock, Ben Mee, Mads Roerslev, Joshua Dassilva, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Rico Henry, Bryan Mbuemo, Yoane Wissa

Composition de départ prévue pour Liverpool : Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Naby Keita, Fabinho, Thiago, Fabio Carvalho, Darwin Nunez, Mohamed Salah

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici