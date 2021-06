Capitaine Simon Kjaer, Un rocher pour le Danemark dans Christian Eriksen Trauma

Simon Kjaer est devenu bien plus qu’un capitaine pour le Danemark, le défenseur salué comme un roc pour son calme qui a sauvé la vie de son coéquipier et ami proche Christian Eriksen.

Lorsque Eriksen s’est effondré, juste avant la mi-temps du match de samedi contre la Finlande à l’Euro 2020, le temps s’est arrêté à Copenhague.

Pas pour Kjaer, qui de sa moitié de terrain s’est précipité pour faire rouler Eriksen sur le côté, a stabilisé sa tête et a ouvert la bouche pour l’empêcher de s’étouffer avec sa langue.

Une intervention jugée décisive avant l’arrivée du personnel médical pour administrer la RCR à l’homme de 29 ans victime d’un arrêt cardiaque.

La vivacité d’esprit du défenseur central de l’AC Milan n’a pas surpris ceux qui connaissent Kjaer.

« Il a un calme impérial, on l’a vu avec sa superbe réaction samedi », a déclaré à l’AFP Jean-Michel Vandamme, qui a recruté Kjaer dans l’ancien club français de Lille en 2013.

« C’est une sorte de Beckenbauer (capitaine allemand Franz) des temps modernes, un homme avec une grande classe. »

Lorsque les médecins sont arrivés, Kjaer s’est écarté, surveillant son coéquipier en détresse tout en organisant les autres, beaucoup en larmes, en demi-cercle pour protéger Eriksen de la vue du public et des caméras de télévision.

Alors que la partenaire désemparée d’Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, arrivait en courant sur le terrain en craignant le pire, c’était à nouveau Kjaer, ainsi que le gardien Kasper Schmeichel, qui l’embrassaient et la rassuraient.

Schmeichel, dont le calme a également été salué, a rendu hommage à « une personne fantastique et un capitaine ».

« Je ne suis pas surpris que Simon Kjaer ait pris la tête. Il a une grande éthique et je suis fier de le considérer comme mon ami. »

rivaux milanais

Kjaer et Eriksen se connaissent bien, vivant dans la même ville où ils jouent pour des clubs rivaux, le défenseur de l’AC Milan et le milieu de terrain de l’Inter, champion de Serie A.

Les équipes ont eu une rivalité passionnée cette campagne, l’Inter remportant le titre de champion après 11 ans d’attente et l’AC Milan revenant en Ligue des champions.

Le milieu de terrain italien de l’Inter Nicolo Barella a été parmi les premiers à faire l’éloge de Kjaer : « Au-delà des couleurs, félicitations Simon, un capitaine et un vrai homme. »

Le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, a souligné son « intervention très importante », tandis que les ultra fans de l’Inter ont même déployé une banderole pour rendre hommage au capitaine danois.

A l’AC Milan, certains supporters appelaient même à Kjaer, qui a rejoint le club en janvier 2020, pour reprendre le brassard de skipper.

Ce n’est pas une proposition si farfelue, le capitaine actuel Alessio Romagnoli n’étant plus en équipe première et le contrat du gardien Gianluigi Donnarumma devant expirer fin juin.

Il y a d’autres candidats comme la star suédoise Zlatan Ibrahimovic, le milieu de terrain Franck Kessie ou Davide Calabria, le joueur milanais le plus ancien.

Kjaer a conquis ceux de Milan, comme il l’a fait à Lille entre 2013 et 2015.

« La première chose dont je me souviens, c’est la personne. C’était un garçon exemplaire, d’une extrême gentillesse, et un vrai professionnel qui vivait pleinement son métier. Quand tu as des gars comme ça, tu ne les oublies pas », a déclaré à l’AFP René Girard, son entraîneur à Lille.

Reste cependant à voir comment le Kjaer, le joueur, finira cet Euro après des émotions aussi intenses.

Samedi, il a repris le match contre la Finlande, mais a demandé à être retiré peu de temps après en état de choc, le Danemark s’inclinant 1-0.

« Il a essayé, mais cela n’a pas pu être fait. C’est tout à fait compréhensible », a déclaré l’entraîneur Kasper Hjulmand, qui aura besoin de Kjaer jeudi pour son deuxième match du Groupe B contre la Belgique et Romelu Lukaku, le coéquipier en forme d’Eriksen à l’Inter.

