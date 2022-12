Capitaine d’équipe, vice-capitaine et onze probables pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de samedi Pays-Bas contre États-Unis

Pays-Bas vs États-Unis Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de samedi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis : Les Pays-Bas ont terminé leur campagne de phase de groupes sans défaite pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les Néerlandais affronteront désormais les États-Unis d’Amérique en pré-quart de finale samedi au Khalifa International Stadium.

Les hommes de Louis Van Gaal n’ont encaissé qu’un seul but en phase de groupes et marqué cinq buts après avoir disputé trois matches. L’attaquant néerlandais Cody Gakpo a jusqu’à présent réussi à marquer lors des trois matches. Le joueur de 23 ans devrait à nouveau inscrire son nom sur la feuille de match lors des huitièmes de finale.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les États-Unis, quant à eux, sont tous prêts à disputer les quarts de finale pour la troisième fois de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Les hommes de Gregg Berhalter ont terminé leur campagne de phase de groupes sans perdre un match et ont décroché la deuxième place du groupe B.

Cependant, l’équipe américaine se méfiera de la blessure de son attaquant vedette Christian Pulisic avant le match contre les Pays-Bas. Le footballeur de Chelsea a été impliqué dans une collision avec le gardien iranien Alireza Beiranvand après avoir marqué le but de la victoire.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis ; voici tout ce que vous devez savoir :

Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique Telecast

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique Diffusion en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique

Le match Pays-Bas-États-Unis d’Amérique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au Khalifa International Stadium le samedi 3 décembre à 20h30 IST.

Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Cody Gakpo

Vice capitaine: Frenkie de Jong

Onze de jeu suggérés pour les Pays-Bas contre les États-Unis d’Amérique Dream11 Fantasy Football

Gardien de but: Matt Turner

Défenseurs : Nathan Ake, Jurrien Timber, Sergino Dest, Cameron Carter-Vickers

Milieux de terrain : Frenkie de Jong, Tyler Adams, Weston McKennie, Davy Klaassen

Grévistes : Memphis Depay, Cody Gakpo

Pays-Bas vs États-Unis d’Amérique Onze possibles

Composition de départ prévue pour les Pays-Bas : Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind, Davy Klaassen, Memphis Depay, Cody Gakpo

Composition de départ prévue pour les États-Unis d’Amérique : Matt Turner, Sergino Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Brenden Aaronson, Haji Wright

