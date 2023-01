Capitaine d’équipe, vice-capitaine et onze probables, ISL 2022-23, ATK Mohun Bagan vs Mumbai City FC

ATKMB vs MCFC Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 d’aujourd’hui entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC: Jusqu’à présent, cela s’est avéré être une incroyable saison de Super League indienne pour le Mumbai City FC. Les Islanders n’ont pas encore subi de défaite après avoir disputé 13 matchs. Le Mumbai City FC, après avoir récolté 33 points, occupe actuellement la première place du classement de la Super League indienne. Les hommes de Des Buckingham viseront désormais à prolonger leur séquence sans défaite à 14 matches alors qu’ils s’apprêtent à affronter les géants de Kolkata ATK Mohun Bagan aujourd’hui dans la Super League indienne. Le match entre l’ATK Mohun Bagan et le Mumbai City FC devrait se jouer au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

Le Mumbai City FC entrera dans la rencontre après avoir battu le Kerala Blasters FC 4-0 lors de son dernier match.

ATK Mohun Bagan, quant à lui, est placé en quatrième position sur le tableau des points de la Super League indienne. Les hommes de Juan Ferrando ont remporté une victoire palpitante 2-1 contre le FC Goa lors de leur dernier match.

Avant le match entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC; voici tout ce que vous devez savoir :

ATKMB vs MCFC Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match ATK Mohun Bagan vs Mumbai City ISL.

ATKMB vs MCFC Diffusion en direct

Le match ISL entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match ATKMB vs MCFC

Le match ATKMB vs MCFC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata le samedi 14 janvier à 19h30 IST.

Prédiction ATKMB vs MCFC Dream11 Team

Capitaine: Greg Stewart

Vice capitaine: Ahmed Jahouh

Suggestion de jeu XI pour ATKMB vs MCFC Dream11 Fantasy Football

Gardien de but: Phurba Lachenpa

Défenseurs : Rahul Bheke, Asish Rai, Subhasish Bose, Vignesh Dakshinamurthy

Milieux de terrain : Ahmed Jahouh, Ashique Kuruniyan, Bipin Singh, Lallianzuala Chhangte

Grévistes : Greg Stewart, Dimitri Petratos

ATK Mohun Bagan vs Mumbai City FC Onze de départ possibles

Composition de départ prévue par ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith, Pritam Kotal, Brendan Hamill, Asish Rai, Subhasish Bose, Lenny Rodrigues, Pronay Halder, Carl McHugh, Ashique Kuruniyan, Liston Colaco, Dimitri Petratos

Composition de départ prévue du Mumbai City FC : Phurba Lachenpa, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Rostyn Griffiths, Vignesh Dakshinamurthy, Ahmed Jahouh, Lalengmawia Ralte, Lallianzuala Chhangte, Greg Stewart, Bipin Singh, Jorge Diaz

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici