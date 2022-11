Capitaine d’équipe, vice-capitaine et onze probables, Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Brésil serait sans doute l’un des favoris pour remporter son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar contre la Serbie. Cela étant dit, nous avons déjà assisté à certains des plus grands bouleversements avec l’Arabie saoudite et le Japon battant respectivement l’Argentine et l’Allemagne au cours des derniers jours.

C’est pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas quitter une équipe des yeux, même pour un bref instant, car ces résultats ont peut-être donné de l’espoir à la Serbie. La Selecao a le flair de Neymar et Vinicius Junior à l’avant ainsi que l’expérience de Thiago Silva à l’arrière. Sans oublier qu’Alisson Becker a été en grande forme pour le Liverpool FC cette saison.

La Serbie, quant à elle, compte dans son équipe le dynamique Sergej Milinković-Savić, ainsi que l’étoile montante Dusan Vlahovic. Dragan Stojkovic transpirerait de la forme physique de leur homme principal Aleksandar Mitrović qui a joué un rôle central pour Fulham cette saison. Stojkovic a également déclaré que “Mitrovic ira à la Coupe du monde sans jambe”, ce qui montre l’importance de l’attaquant de 28 ans. Bien que cela soit vrai, le manager voudra peut-être l’utiliser avec prudence, voire pas du tout, lors du premier match de sa campagne de Coupe du monde.

Le Cameroun et la Suisse sont les deux autres équipes du groupe G avec le Brésil et la Serbie.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie débutera à 00h30 IST, le 25 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Serbie sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Brésil vs Serbie Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Neymar

Vice capitaine: Dusan Vlahovic

Onze de jeu suggérés pour le Brésil contre la Serbie Dream11 Fantasy Team

G K : Un Becker

DÉF : Marquinhos, Thiago Silva, N Milenkovic, S Mitrovic

MILIEU: Neymar, Raphinha, F Kostic, Sergej Milinkovic-Savic

ST: V Junior, Dusan Vlahovic

Serbie: Vanja Milinkovic-Savic; N Milenkovic, Stefan Mitrovic, Strahinja Pavlović, Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic ; Dusan Tadic; Dusan Vlahovic, Luka Jovic

Brésil: Alisson Becker, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paqueta ; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison

