Capitaine d’équipe, vice-capitaine et onze probables, Belgique contre Corée, Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023, 14 janvier

La Belgique et la Corée s’affronteront lors du septième match de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH le 14 janvier. La Belgique est championne en titre et visera à débuter sa campagne avec une victoire convaincante samedi. Les Red Lions ont une équipe formidable qui comprend 17 joueurs de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2018.

Avec Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Alexander Hendrickx et Arthur de Sloover dans l’effectif, peu parieront contre la Belgique. Cependant, la Corée cherchera à jouer du hockey solide contre la Belgique. Ils ne seront pas dérangés par la réputation de la Belgique et se soutiendront. Si Namyong Lee et Taeil Hwang s’y mettent, cela peut être le jeu de n’importe qui.

Avant le match entre la Belgique et la Corée, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se jouera le match entre la Belgique et la Corée ?

Le match entre la Belgique et la Corée se jouera le 14 janvier.

Où se jouera le match entre la Belgique et la Corée ?

Le match entre la Belgique et la Corée se jouera au Kalinga Stadium, à Bhubaneswar.

A quelle heure débutera le match entre la Belgique et la Corée ?

Le match entre la Belgique et la Corée débutera à 17h00 IST, le 14 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la Belgique et la Corée ?

Le match entre la Belgique et la Corée sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la Belgique et la Corée ?

Le match entre la Belgique et la Corée sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney+ Hotstar.

Pronostic Belgique vs Corée Dream11 Team

Capitaine: Taeil Hwang

Vice capitaine: Namyong Lee

Suggestion de jouer XI pour la Belgique contre la Corée Dream11 Fantasy Cricket

G K : Vincent Vanasch

DÉF : Alexander Hendrickx, Jonghyun Jang, Arthur de Sloover, Arthur van Doren

MILIEU: Namyong Lee, Nicolas de Kerpel, Manjae Jung, Simon Gougnard

AV : Taeil Hwang, Byungjin Jeon

Belgique vs Corée XI prévus

Belgique: Vincent Vanasch, Alexander Hendrickx, Arthur van Doren, Loïck Luypaert, Arthur de Sloover, John-John Dohmen, Antoine Kina, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Cédric Charlier, Tom Boon

Corée: Jaehyeon Kim, Jonghyun Jang, Gangsan Lee, Jungjun Lee, Seunghoon Lee, Manjae Jung, Namyong Lee, Hyeseung Lee, Hyeong Jin Kim, Taeil Hwang, Byungjin Jeon

