Capitaine d’équipe, vice-capitaine et onze probables, Argentine vs Croatie, demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’Argentine de Lionel Messi visera sa sixième finale de Coupe du monde lorsqu’elle affrontera la Croatie mercredi. L’Albiceleste a devancé les Pays-Bas en quart de finale et nourrit l’ambition de remporter la Coupe du monde pour Messi. L’Argentine a remporté une victoire spectaculaire aux tirs au but 4-3 contre Le Oranje pour sceller sa place en demi-finale. L’équipe de Lionel Scaloni a dû creuser profondément et montrer des nerfs d’acier dans le quart de finale à haute tension qui a vu jusqu’à 18 cartons jaunes et un carton rouge.

Scaloni voudrait que son équipe ne répète pas les erreurs de son dernier match, l’Argentine ayant permis aux Pays-Bas d’égaliser à la 11e minute du temps additionnel de la seconde mi-temps. La Croatie a battu l’Argentine 3-0 lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et ce match sera dans l’esprit des deux équipes. Bien que l’Argentine soit la favorite, la Croatie tentera sa chance après avoir renversé le Brésil en quart de finale avec une performance vintage.

La Croatie sera soulagée que l’Argentine soit privée de ses arrières latéraux Gonzalo Montiel et Marcos Acuna. Montiel et Acuna ont été avertis en quart de finale et sont suspendus pour la demi-finale. Nicolas Tagliafico et Nahuel Molina seront probablement chargés de contenir les goûts de Luka Modric et Ivan Perisic.

Avant la demi-finale captivante entre l’Argentine et la Croatie, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se jouera le match entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match entre l’Argentine et la Croatie se jouera le 14 décembre, mercredi.

Où se jouera le match entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match entre l’Argentine et la Croatie se jouera au stade Lusail.

A quelle heure débutera le match entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match entre l’Argentine et la Croatie débutera à 00h30 IST, le 14 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match entre l’Argentine et la Croatie sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match entre l’Argentine et la Croatie sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Argentine vs Croatie Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Lionel Messi

Vice capitaine: Julien Alvarez

Onze de jeu suggérés pour l’Argentine contre la Croatie Dream11 Fantasy Team

G K : Émiliano Martinez

DÉF : Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Dejan Lovren

MILIEU: Mac Allister, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Rodrigo De Paul

ST: Lionel Messi, Julian Alvarez

Composition de départ probable de l’Argentine : E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico ; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Composition de départ probable de la Croatie : Livakovic ; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa ; Modric, Brozovic, Kovacic ; Pasalic, Kramaric, Perisic

