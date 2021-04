Le capitaine du hockey masculin indien Manpreet Singh a déclaré que l’équipe devait profiter de toutes les occasions qui lui seraient offertes de jouer contre une opposition de première qualité, étant donné qu’elle a raté l’entraînement des matches pendant une bonne partie de l’année dernière. L’Inde a disputé deux matchs d’entraînement contre l’Argentine à Buenos Aires ce mois-ci et affrontera les champions olympiques de la FIH Pro League les 10 et 11 avril. «Les deux matchs d’entraînement ont été bons. C’étaient des matchs durement disputés et assez intenses », a déclaré Manpreet.

«Ayant manqué les entraînements pendant une bonne partie de l’année dernière, nous devons profiter des opportunités que nous avons. C’est bien pour nous que nous soyons testés contre un adversaire coriace comme l’Argentine, championne olympique. Dans les deux matchs, nous avons montré beaucoup de combats et créé beaucoup d’occasions. Mais nous aurions pu marquer encore plus en concédant moins de buts. Nous travaillons dur pour être plus compacts à l’arrière et être plus impitoyables à l’avenir », a ajouté Manpreet, 28 ans.

L’Inde a remporté le premier match d’entraînement 4-3 et a été tenue à un match nul 4-4 dans le deuxième match.

«Nous avons travaillé dur dans nos camps d’entraînement et avons fait de notre mieux pour recréer l’intensité d’un match international à enjeux élevés. C’est pourquoi les matchs à venir sont si importants pour nous. L’un des domaines sur lesquels nous nous sommes vraiment concentrés lors de notre camp national à SAI, Bengaluru, était de faire plus d’entrées dans les cercles et de terminer les chances. Convertir les opportunités de Penalty Corner est un autre aspect dans lequel nous voulions nous améliorer », a déclaré Manpreet.

