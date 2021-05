Capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh

Avec 75 jours pour le Jeux Olympiques de Tokyo, Capitaine de hockey de l’Inde Manpreet Singh a déclaré que malgré le revers d’une tournée européenne reportée en raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe estime qu’elle a de bonnes chances de remporter une médaille. «Nous sommes extrêmement déçus de ne pas pouvoir nous rendre en Europe pour les Jeux de la FIH Pro League contre l’Allemagne et l’Espagne. Ces matches auraient certainement aidé dans nos préparatifs. Mais nous comprenons que ce sont des temps sans précédent », a déclaré Manpreet, qui s’entraîne avec l’équipe du centre de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Bengaluru.

«Nous croyons fermement que nous avons les meilleures chances de remporter une médaille aux Jeux olympiques et cette conviction maintient tout le monde motivé et optimiste. Notre entraînement maintenant a été planifié de telle manière que nous atteignons le bon moment et que nous passons de longues heures au soleil pour que notre corps s’acclimate aux conditions chaudes de Tokyo », a-t-il déclaré.

L’équipe continuera à rester à Bangalore, où les entraîneurs organiseront un «entraînement systématique», ce qui aidera l’équipe à atteindre son apogée au bon moment.

La capitaine féminine Rani, quant à elle, a exprimé son soulagement que les sept joueuses qui avaient récemment été testées positives pour Covid reprennent l’entraînement cette semaine.

«Nous sommes soulagés que tous les joueurs (récupérés) se portent bien et se soient préparés pour reprendre l’entraînement. Nous prenons également toutes les précautions nécessaires sur le campus pour rester en bonne santé et sans blessure avant les Jeux », a-t-elle déclaré.

«Avec les restrictions de voyage en place, nous comprenons que nous devrons rester au SAI Center, à Bengaluru et en train. C’est peut-être la même situation pour certains des autres pays également. Malgré ces revers, nous continuerons à poursuivre notre objectif de bien faire à Tokyo. Les 75 prochains jours sont cruciaux et nous sommes optimistes en tant que groupe. «

