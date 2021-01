C’était un moment historique pour l’aviation, un moment historique pour l’Inde. Piloté par quatre femmes pilotes, le premier vol sans escale de San Francisco à Bengaluru a atterri lundi à l’aéroport international de Kempegowda à Bangalore à 3 h 07, survolant le pôle Nord et couvrant une distance d’environ 16 000 kilomètres. Le vol était opéré par un équipage de cockpit entièrement féminin composé du capitaine Zoya Aggarwal (P1), du capitaine Papagari Thanmai (P1), du capitaine Akansha Sonaware (P2) et du capitaine Shivani Manhas (P2), qui ont répondu aux acclamations et aux applaudissements en montrant le signe de pouce levé.

Dans une interview accordée à CNN-News18, le capitaine Zoya Agarwal, le commandant de ce vol historique, parle de son parcours pour devenir pilote alors qu’il y avait très peu de femmes à gravir les échelons. La capitaine de l’équipage de conduite entièrement féminin a partagé son expérience de création d’un moment historique pour l’Inde.

LIRE AUSSI: Air India exploite plus de 50 vols « exclusivement féminins » lors de la Journée internationale de la femme

Extraits de l’interview ici:

Zeba:

Capitaine Zoya, si heureux de vous rencontrer car de retour chez nous, ici en Inde, nous avons tous applaudi pour votre exploit louable. Nous en étions si heureux. C’est un moment symbolique. Qu’avez-vous ressenti de commander un vol historique comme celui-ci et que ressentait votre équipe en ce moment?

Cpt. Zoya Agarwal:

Je crois que le monde entier regardait le pôle Nord comme nous étions dans les airs et j’ai appris tout cela après notre atterrissage. Je pense qu’il y avait de la ferveur dans l’air, il y avait beaucoup d’excitation et bien sûr il y avait beaucoup d’excitation, beaucoup de responsabilité. Nous nous entraînions pour cela pendant les 3 derniers jours, nous nous préparions à SF sans arrêt, en nous assurant juste de régler tous les détails. À la fin de la journée, nous étions les premières personnes, le premier groupe de femmes pilotes, Bharat ki betiyaan, à traverser le pôle Nord pour Air India; l’un des vols les plus longs au monde pour Air India, tous les transporteurs indiens. C’était une question de grande responsabilité et de fierté et c’était follement excitant. Cependant, nous avons dû nous retenir sur nos nerfs, rester calmes et rester positifs, prier beaucoup parce que devenir polaire aurait signifié que vous devez avoir beaucoup de dieux de la météo levant les yeux, vous savez, au moins … Donc vous aurait dû avoir le temps absolument parfait pour aller polaire. Il y a tellement d’autres paramètres au-delà du vol normal qui doivent être respectés au cas où vous devriez aller polaire et il y a beaucoup d’autres exigences qui doivent également être remplies. Nous étions donc en train de prier et d’espérer. Je pense que, pas seulement moi, mais toute la haute direction d’Air India, notre CMD, notre directeur des opérations, le gouvernement de l’Inde, le MOCA, tout le monde regardait les dieux de la météo pour que ce vol polaire se produise et pour ainsi dire se produire. Ce rêve, en effet, est une réalité maintenant et nous en sommes extrêmement heureux.

Zeba:

Votre bonheur et votre passion sont en effet contagieux. Alors laissez-moi vous parler de ce vol en particulier. L’avion Boeing 777-200LR est celui qui est capable de relier le point A au point B n’importe où dans le monde et c’est pourquoi il s’agissait du vol le plus long vers l’Inde par un transporteur indien. Et vous avez également été la première femme pilote à survoler le pôle Nord et la plus jeune femme pilote en Inde à le dire. Votre voyage est magnifique. Dites-nous quelque chose à ce sujet.

Cpt. Zoya Agarwal:

Avant cela, je pense que vous avez volé ces mots de mon annonce parce que chaque fois que je fais une annonce, et je fais toujours une annonce en vol parce que je pense que je tends la main à mes passagers en faisant des annonces. . J’annonce toujours que ce bel avion dans lequel vous volez est un Boeing 777-200LR qui est capable de relier deux points quelconques du globe. Je pense donc que vous avez probablement entendu cela.

Je viens d’un milieu très humble en fait. Mais depuis le tout début, je m’asseyais sur ma terrasse et j’étais toujours un oiseau de nuit. Maintenant que je suis avec Air India, je ne travaille que la nuit et le jour, c’est comme vous le savez quand je dors parce que les vols internationaux sont tels. J’avais l’habitude de m’asseoir sur le dessus, de regarder le ciel, de regarder les étoiles et je repèrerais ces avions à réaction et je me demandais toujours en regardant ces gros porteurs, « Serais-je jamais capable de piloter l’un d’entre eux? » Je viens de milieux modérés et humbles et j’étais enfant unique. Étant à l’époque où j’ai grandi, il m’a fallu beaucoup de courage et de courage pour en sortir. Je me souviens des larmes dans les yeux de ma mère quand je lui ai dit pour la première fois que je voulais devenir pilote. Elle me disait: « Oh, qui va se marier et avoir des enfants? » et j’ai dit « Maman! Tu sais, c’est ce que je veux faire. » Puis je me suis inscrit au collège St. Stephens. J’ai brûlé l’huile de minuit, faisant la navette entre mes études universitaires et mes études d’aviation. Puis mes parents ont finalement vu ce dévouement, le zèle, la persévérance en moi et finalement ils ont abandonné. Ils ont réalisé que cela C’est ce que je veux vraiment faire. Et c’est là que mon voyage de vol a commencé. Ce fut un voyage passionnant et bouleversant.

Lorsque j’ai rejoint Air India, j’étais parmi les premières femmes pilotes. Il y avait à peine une poignée de jeunes femmes pilotes, et j’étais une petite fille qui venait de nulle part et j’ai fait mon chemin. Air India a été un employeur extrêmement égalitaire et je dirais que j’ai beaucoup appris et que je suis devenu un commandant de bord 777 qui a commandé un vol au-dessus du pôle Nord en 2021 et je pense que cela donne définitivement un excellent commencer l’année. Ce fut un voyage louable pour moi, définitivement rempli de beaucoup de luttes, de beaucoup d’espoirs et de rêves. Mais, par la grâce de Dieu, j’ai pu les atteindre avec les bénédictions de mes parents et les bénédictions de tous les autres et j’en suis extrêmement heureux.

Zeba:

Eh bien, c’est agréable à entendre. Vous savez que les femmes qui réussissent comme vous doivent briser le plafond de verre plus d’une fois. Nous parlions également hors caméra de la façon dont il y avait toujours une perception des femmes, nous n’étions pas très gracieusement acceptés à l’époque.

Cpt. Zoya Agarwal:

Oui

Zeba:

Maintenant, c’est une société différente. Maintenant, je suis sûr que quand il y a des petites filles qui vous regardent en ce moment pendant que nous parlons, elles voudraient devenir pilotes. Quel est votre message pour eux?

Cpt. Zoya Agarwal:

Zeba, il y a quelques années jusqu’à peut-être une demi-décennie, beaucoup de grands transporteurs mondiaux n’accepteraient même pas les femmes comme pilotes parce qu’il y a beaucoup de coûts financiers associés, ce qui est compréhensible de leur point de vue, mais cela ressemble à un acte discriminatoire. Air India, cependant, s’est montrée extrêmement accommodante et a fait preuve d’égalité des chances. Ils ont donné aux femmes une chance de briser le plafond de verre. En 2013, j’étais capitaine sur 777 et c’était un record de toutes sortes pour moi. C’est incroyable ce qu’une femme regarde, on peut y arriver malgré une société très limitante. D’où nous venons, on nous apprend à marcher derrière ou dans l’ombre des hommes ou des personnes âgées, éclater ce n’est pas une pensée que beaucoup de petites filles passeraient, surtout dans les zones rurales. En fait, je vais dans tant d’écoles et tant de ces jeunes filles sont aux prises avec les dilemmes de ce qu’elles veulent faire dans la vie par rapport à ce qu’elles sont censées faire dans la vie. Et vous savez quel est mon message pour eux? Je leur dis, je leur écris impossible comme un mot, je le mets au tableau et je dis comment lisez-vous ce mot et certains d’entre eux lisent simplement le mot «impossible». Mais il y en a quelques-uns, parmi ces 50 à 100 enfants, et ils liront «IM-Possible» et je me vois en eux. Mais mon travail ne s’arrête pas là, je dis aux 98 autres: «Hé, n’arrêtez pas de rêver, croyez en vous-même car rappelez-vous que chaque grande réalité commence par un grand rêve et chaque grand rêve commence par un grand rêveur et c’est vous. Alors continuez à rêver, restez concentré, restez motivé et vous y arriverez.

Zeba:

C’est un message incroyable à toutes les jeunes filles. C’était un équipage entièrement féminin, toute votre équipe était remplie de girl power, il y avait beaucoup de girl power hier et je peux voir tant de lettres de remerciement laissées par les passagers qui étaient à bord de ce vol historique très remarquable. Alors, que ressentait l’équipe à ce moment-là? Et votre copilote? Quel était leur état d’esprit à ce moment-là?

Cpt. Zoya Agarwal:

Tout le monde était suralimenté. J’étais moi-même tellement électrifiée, que tous ceux qui devaient être avec moi étaient également électrifiés sinon plus parce que je sens que l’effervescence était de passer, vous savez que c’est toujours de passer le flambeau. Et, j’aime toujours ressentir quand vous avez une équipe, même s’il y a une certaine nervosité ou hésitation, cela dépend de la façon dont vous motivez le reste de l’équipe, non? Donc, mes filles, je les appelle filles polaires, étaient super incroyables. Le capitaine Papagari Thanmai, le capitaine Akansha Sonaware et le capitaine Shivani Manhas étaient des filles extraordinaires et je suis vraiment reconnaissant à chacun d’entre eux de rendre ce vol mémorable, de rendre notre premier voyage polaire mémorable, de faire du vol le plus long d’Air India un expérience incroyable car tout est une question de travail d’équipe et je pense que nous l’avons tous bien fait et dans un très joyeux, excitant et c’était un vol génial.