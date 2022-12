Capitaine de football indien Loitongbam Ashalata Devi

La skipper de l’équipe indienne de football féminin Loitongbam Ashalata Devi est actuellement sur un nuage, et la raison en est qu’elle vient de vivre l’un de ses rêves.

Devi, également capitaine de l’équipe de l’Indian Women’s League Gokulam Kerala, est considérée comme l’une des meilleures défenseures d’Asie. Le joueur de 29 ans a récemment assisté à l’une des plus grandes finales de la Coupe du Monde de la FIFA en direct au stade de Doha.

S’adressant à IANS, elle a partagé son expérience au Qatar et comment s’est déroulée son interaction avec la star marocaine Achraf Hakimi.

Extraits de l’interview :

Comment avez-vous vécu la Coupe du Monde de la FIFA ?

Je ne peux pas l’expliquer avec des mots, c’est quelque chose que tout le monde devrait vivre. C’est irréel et c’était un de mes rêves qui s’est réalisé. Depuis que j’ai commencé à regarder le football, c’était mon rêve de regarder une finale de Coupe du monde. L’atmosphère était fantastique, je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant.

Voir Lionel Messi et Kylian Mbappe jouer de si près était hors de ce monde. Il y a tellement de choses que j’ai appris rien qu’en les regardant et c’est quelque chose que j’aimerais ajouter à mon jeu. Cela doit aussi être l’un des meilleurs matchs de football que j’aie jamais vus.

J’espère que cette atmosphère pourra d’une manière ou d’une autre se traduire en Inde également lorsque nous irons sur le terrain. Le football dans son ensemble a beaucoup de possibilités de se développer en Inde. Je voudrais remercier Adidas et “Athletes Today” d’Abhishek Sharma pour avoir réalisé l’un de mes rêves.

Comment s’est passée votre interaction avec la star marocaine Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi est un grand joueur ; Je le surveille et je suis son style de jeu depuis longtemps maintenant. Son contrôle, ses compétences, la façon dont il se contrôle sur et en dehors du terrain est quelque chose que je souhaite m’imprégner de moi-même. Le Maroc a eu une course de rêve dans la coupe du monde et a joué comme une unité, mon interaction avec lui a été approfondie et j’ai appris tellement de choses de lui. Il a eu de très bons conseils pour moi.

Vous avez aussi rencontré Ranveer Singh et Deepika Padukone, comment s’est passée cette expérience ?

C’était super de les rencontrer. Ils étaient très désireux d’écouter la croissance du football indien. J’ai été un grand fan de leur talent d’acteur et j’ai été surpris qu’ils en sachent autant sur moi. C’était très amusant de regarder la finale avec eux.

Quel est votre programme à venir ?

En ce moment, l’accent est mis sur l’Indian Women’s League où je joue pour le Gokulam Kerala FC. Nous entrons dans le tournoi en tant que champions en titre et espérons conserver notre titre. Nous sommes un bon groupe de joueurs au Gokulam Kerala FC et nous avons très bien joué.

Les propriétaires, les entraîneurs, le personnel sont tous formidables et nous soutiennent vraiment, ce qui nous aide à grandir. Nous étions également sur le point de disputer le tournoi de la Confédération asiatique de football (AFC) et de devenir la première équipe féminine à l’avoir fait depuis l’Inde, mais en raison de circonstances imprévues, ce rêve n’a pas pu se réaliser. Nous allons travailler dur et faire en sorte que cette fois le rêve devienne réalité.

Les qualifications olympiques approchent également. Comment se passe la préparation pour ça ?

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été un déchirement pour nous, car nous avons perdu sur la couchette pour nous qualifier pour le troisième tour des éliminatoires olympiques de 2020 à la différence de buts après avoir été tenus en échec 3-3 par le Myanmar. Cette fois-ci, nous ne voulons pas attendre le dernier match et nous nous entraînons dur. L’objectif est de se qualifier pour les JO de Paris, toute l’équipe est motivée et mettra tous ses efforts pour y parvenir.

