Capitaine anglaise Sarah Hunter: Nous n’avons encore rien gagné | Red Roses savoure la finale de la Coupe du monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter dit que son équipe n’aura pas de célébrations tant qu’elle n’aura pas remporté la 31e victoire lors de la finale la semaine prochaine

La capitaine anglaise Sarah Hunter insiste sur le fait que son équipe n’a “rien à fêter pour l’instant” après avoir réservé sa place pour la finale de la Coupe du monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande.

Les Red Roses ont atteint la finale avec une victoire acharnée de 26 à 19 contre le Canada à l’Eden Park d’Auckland lors de leur test le plus difficile du tournoi jusqu’à présent.

Alors que le Canada n’était qu’à trois points de retard à la mi-temps, il a fallu un incroyable essai sur la longueur du terrain d’Abby Dow pour prolonger l’avance des doubles champions avant que le penalty tardif d’Emily Scarratt ne les mène à leur sixième rugby d’affilée. Finale de coupe.

La capitaine Hunter était fière de la performance de son équipe, mais insiste sur le fait que l’Angleterre va maintenant se concentrer sur l’obtention du “résultat qu’elle souhaite” la semaine prochaine.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“C’était incroyable”, a déclaré la capitaine anglaise Sarah Hunter après le match.

“Nous sommes venus ici pour participer à ce match la semaine prochaine, mais le Canada nous a vraiment mis à l’épreuve.

“Jusqu’au fil, c’est allé, tellement fier de la façon dont l’équipe a creusé à la fin.

“Le Canada était implacable, ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus et les filles ont juste mis leur corps en danger.

“Nous étions désespérés d’entrer dans cette finale la semaine prochaine.”

Elle a ajouté: “Nous sommes une équipe qui réalise que nous n’avons encore rien gagné. Nous économiserons la fête jusqu’à ce que nous obtenions le résultat que nous voulons la semaine prochaine.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’attitude de la capitaine anglaise s’est déjà répercutée sur ses coéquipières, Zoe Harrison se concentrant déjà sur la “grande déclaration” en finale.

“Vous pouvez voir ce que cela signifiait pour les filles par la suite. Nous avons fait notre travail, nous en profiterons, mais la grande déclaration est la semaine prochaine. C’est là que nous devons nous concentrer”, a déclaré Harrison.

“Ce fut un match difficile. La récupération est absolument essentielle maintenant. Nous devons être aussi frais et prêts à jouer que possible.”

Zoe Harrison sait que son équipe doit être “fraîche et prête à partir” pour une énorme finale

Ce fut un vaillant effort du Canada pour pousser l’équipe numéro un mondiale jusqu’au bout et la capitaine Sophie de Goede pense que son équipe s’est imposée comme une force pour l’avenir dans le rugby féminin après avoir presque mis fin à la séquence de 30 victoires consécutives de l’Angleterre.

“Il n’y avait aucune différence de talent aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

“Imaginez simplement ce que nous pourrions faire avec plus de matchs et plus de ressources. Je suis vraiment fier d’être Canadien et nous avons un bel avenir devant nous.”

Middleton : Nous n’avons pas bien joué contre le Canada

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, sait que son équipe a beaucoup d’améliorations à faire avant son test le plus difficile contre la Nouvelle-Zélande samedi prochain.

En effet, le Canada a mis l’Angleterre sous la plus grande pression qu’ils aient endurée tout au long du tournoi et c’est quelque chose qu’ils devront résister à nouveau pour remporter la Coupe du monde de rugby.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous sommes venus ici pour accéder à la finale, et nous avons dû le faire de gré ou de force aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

“Le Canada a été absolument brillant, ils ne font tout simplement pas d’erreurs avec le ballon et vous mettent beaucoup de pression.

“Nous avons un peu de travail à faire cette semaine pour remettre notre jeu en place car nous n’avons pas bien joué aujourd’hui.”

“Nous avons pris un bon départ et établi le plan pour garder le ballon, mais ensuite nous avons raté quelques occasions et les avons invitées dans le match.

“C’est une bonne équipe avec de l’esprit et du caractère, et des joueurs coriaces qui continuent.

“Je suis fier de nos joueurs car ils se sont bien battus. Nous sommes allés en finale, et c’est tout ce qui compte.”

Daley-McLean: l’Angleterre a l’expérience pour gagner la finale

L’ancienne capitaine de l’Angleterre Katy Daley-McLean, qui a mené l’équipe à la victoire contre le Canada lors de la finale de la Coupe du monde 2014, a déclaré que la victoire de l’équipe en demi-finale était une affaire “énervante”, mais soutient l’expérience de l’équipe pour les voir au-dessus de la ligne en finale.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“C’était un peu angoissant”, a-t-elle dit Sports du ciel. “A 65 minutes, je pense que nous pensions tous que le Canada allait s’essouffler – et ils ne l’ont certainement pas fait. Au contraire, ils se sont améliorés.

« À certains moments, la défensive de l’Angleterre a été absolument phénoménale, défendant 15 à 20 phases sur sa ligne. Pourtant, à d’autres moments, le Canada a réussi à les briser très facilement, surtout dans les couloirs larges. Je pense que ce sera quelque chose que l’Angleterre s’en ira. et regarde.”

Daley-McLean a ajouté: “Vous avez beaucoup d’expérience dans cette équipe, comme Sarah Hunter, Emily Scarratt, Marlie Packer. Elles sont toutes passées par là et ont remporté une Coupe du monde.

“Ils ont le bon équilibre. Quatre-vingt pour cent du temps, ils se concentrent sur eux-mêmes et sur ce qu’ils doivent faire, et 20 % regardent l’opposition. C’est à peu près l’Angleterre qui joue comme elle l’a fait. jouer et s’assurer qu’ils ne se laissent pas entraîner dans le fait que c’est la finale.

“Concentrez-vous simplement sur votre rugby et laissez votre performance parler.”