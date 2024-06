Fabio Capello insiste sur le fait que l’Italie aura besoin de plus « d’intensité et de courage » à l’Euro 2024, mais insiste sur le fait que le « meilleur joueur » des Azzurri est sur le banc.

L’Italie a remporté une victoire 1-0 contre la Bosnie-Herzégovine dimanche et s’envolera aujourd’hui pour l’Allemagne depuis l’aéroport de Florence.

Un but de Davide Frattesi a aidé les Azzurri à sceller une victoire avant le voyage pour l’Euro 2024, mais Capello n’est pas entièrement satisfait de la performance des Azzurri.

« La victoire 1-0 contre la Bosnie nous permet d’aller en Allemagne avec deux certitudes supplémentaires. Nous défendrons le titre 2021 avec un Donnarumma à la manière de Wembley et un Frattesi prêt à frapper comme titulaire ou remplaçant – cela ne fera aucune différence », a écrit Capello dans son chronique de La Gazzetta dello Sport de lundi.

Capello prévient que l’Italie a besoin de deux choses à l’Euro 2024

« Le reste laisse cependant place à quelques réflexions. C’est vrai que gagner aide à gagner, mais j’ai le sentiment qu’à une semaine des débuts à l’Euro, il y a encore du travail en cours.

« Spalletti a eu peu de temps pour façonner l’équipe comme il le souhaitait, et c’était évident hier. Il n’y a toujours pas d’identité claire et la coordination défensive n’a pas toujours fonctionné. Seulement un superbe Gigio [Donnarumma] a évité un coup dur avec deux superbes arrêts.

« L’intensité n’est toujours pas celle requise lors d’un tournoi international », a poursuivi l’ex-entraîneur.

« La première mission sera de l’élever avant le match contre l’Albanie samedi. Désormais, nous rencontrerons des adversaires qui iront beaucoup plus vite que ce que les Azzurri ont fait dans ces matches. Nous aurons donc besoin d’une Italie plus courageuse que celle que nous avons vue aux Castellani.

Capello a ajouté que l’Italie et Spalletti auront « besoin de plus » de Chiesa malgré sa passe décisive pour Frattesi hier, tandis que l’ancien entraîneur de l’Angleterre et de la Russie a été impressionné par Gianluca Scamacca, Davide Frattesi et Donnarumma.

Capello a également déclaré que le retour de Nicolò Barella serait crucial pour changer l’identité de l’équipe et aider les Azzurri à jouer plus verticalement.

Capello révèle le « meilleur joueur » italien

« Nous devons être satisfaits du résultat et être confiants », a conclu Capello.

« Nous pouvons nous améliorer, et si nous le faisons rapidement, nous pouvons nous amuser. Le meilleur joueur est sur le banc, et en tant qu’ancien CT, je peux vous assurer que c’est un exploit de façonner une équipe nationale en peu de temps.

« Spalletti a été excellent lors des qualifications pour l’Euro et il a essayé de transmettre ses idées à l’équipe. Si les joueurs le suivent et font preuve de plus de courage, il sera possible de rêver.

L’Italie fera ses débuts à l’Euro 2024 contre l’Albanie le 15 juin au Signal Iduna Park de Dortmund.