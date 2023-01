Capella Space lève 60 millions de dollars auprès du fonds du milliardaire Thomas Tull

Capella Space, spécialiste de l’imagerie satellitaire basée à San Francisco, a levé 60 millions de dollars de nouveaux capitaux, a annoncé la société mardi.

Capella a levé les fonds propres du US Innovative Technology Fund, un véhicule d’investissement privé récemment créé par le milliardaire Thomas Tull. L’investisseur est surtout connu pour son travail dans l’industrie cinématographique, ayant lancé le studio de production Legendary Entertainment derrière des films à succès tels que “Dune” et “The Dark Knight”.

Capella est le premier investissement spatial du fonds, a déclaré Tull à CNBC.

“C’est la combinaison de la meilleure imagerie disponible que nous connaissons … et d’autres outils de données” pour l’analyse, a déclaré Tull, ajoutant: “Si vous allez prendre une tonne d’images de l’espace, vous feriez mieux de pouvoir pour les trier.”

La dernière augmentation porte Capella à environ 250 millions de dollars de financement total par actions et par emprunt depuis sa création en 2016. La société a refusé de divulguer sa valorisation après la nouvelle levée de fonds.

“Je n’ai jamais célébré aucune collecte de fonds que nous ayons faite – c’était toujours en quelque sorte la chose qui devait arriver pour que nous fassions d’autres choses importantes – et c’est similaire mais, comme vous le savez, le marché est fou. Alors je pense que cela valide toutes les bonnes choses que nous avons faites, quand [we] peut lever des capitaux auprès d’investisseurs de qualité comme Thomas”, a déclaré Payam Banazadeh, fondateur et PDG de Capella, à CNBC.