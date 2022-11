Caparelli-Ruff défie Walsh pour le surintendant régional du comté de Will – Shaw Local

Les deux candidats en lice pour le surintendant régional du comté de Will sont préoccupés par la sécurité des écoles et la pénurie d’enseignants.

Mais Shawn Walsh, un démocrate, et Elizabeth Caparelli-Ruff, une républicaine, ont des idées différentes pour les aborder.

Walsh a précédemment déclaré qu’il s’était attaqué à la pénurie d’enseignants de trois manières.

Il a déclaré que l’Illinois Association of Regional Superintendents of Schools, dont Walsh est le vice-président et coprésident du comité législatif, aide à mettre en œuvre les changements de politique en travaillant avec les législateurs.

En outre, le bureau régional de l’éducation du comté de Will aide à retenir les enseignants existants en offrant des opportunités d’apprentissage professionnel, a déclaré Walsh. Le bureau propose également des formations d’enseignants suppléants à court terme en travaillant avec les communautés locales d’enseignement supérieur, a déclaré Walsh.

Caparelli-Ruff n’aime pas combler la pénurie d’enseignants suppléants et d’agences.

“Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour les étudiants”, a déclaré Caparelli-Ruff.

Caparelli-Ruff pense que le surtest des étudiants est l’une des raisons pour lesquelles les gens évitent les carrières dans l’éducation. Elle a déclaré que les districts pourraient stimuler la rétention des enseignants en basant les augmentations de salaire sur les performances et en montrant aux enseignants qu’ils sont considérés comme une «partie cruciale de l’équipe».

Les districts scolaires pourraient inviter les enseignants à siéger à des comités “non pas comme une tâche supplémentaire”, mais pour que leurs voix puissent être entendues, a-t-elle déclaré.

Si elle est élue, Caparelli-Ruff a déclaré qu’elle écouterait les préoccupations des parents, établirait des relations dans les districts scolaires et serait une «caisse de résonance pour tout surintendant qui a besoin d’aide».

Walsh a dit qu’il avait déjà construit ces relations.

“Je veux juste souligner que j’ai été un résident du comté de Will toute ma vie”, a déclaré Walsh. « J’ai passé toute ma carrière éducative dans le comté de Will. J’ai d’excellentes relations avec les dirigeants de l’État, avec les dirigeants communautaires, avec les dirigeants scolaires. »

En termes de sécurité scolaire, Walsh a souligné la formation du groupe de travail sur la sécurité scolaire K-12. Grâce à ce partenariat entre le bureau régional de l’éducation du comté de Will et l’agence de gestion des urgences du comté de Will, les membres de la communauté scolaire et les premiers intervenants partagent les meilleures pratiques les uns avec les autres. Ils planifient également des séminaires sur la sécurité à l’école.

Caparelli-Ruff a déclaré qu’en tant qu’ancienne doyenne du lycée, elle a personnellement travaillé avec des agents de ressources scolaires et aidé ALICE Training, qui forme des civils sur la façon de réagir aux tireurs actifs.

“J’ai beaucoup d’expérience dans la protection des étudiants”, a déclaré Caparelli-Ruff.

Caparelli-Ruff a souligné que Walsh occupait son poste depuis sa nomination en 2013. Elle a déclaré que les électeurs pourraient aimer une nouvelle perspective, au lieu du «même vieux, même vieux qu’ils ont».

“Au cours des 12 dernières années, ils n’ont pas eu ce choix”, a déclaré Caparelli-Ruff.

Walsh a souligné sa reconnaissance par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet.

“La chambre de commerce du comté de Will a décerné le prix de l’établissement d’enseignement de l’année 2021 pour notre travail et notre leadership pendant la pandémie”, a déclaré Walsh. “Je pense que j’ai fait du bon travail.”

Le Bureau régional de l’éducation sert d’agence intermédiaire entre le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois et les districts scolaires locaux.

Plus d’informations sur Walsh et Caparelli-Ruff peuvent être trouvées dans leurs réponses aux questionnaires des candidats publiés dans la section électorale du site Web Herald-News.