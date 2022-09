Apple a l’habitude d’omettre les valeurs de capacité de la batterie pour ses produits et préfère plutôt mesurer l’endurance de la batterie en heures. Heureusement pour nous, les agences de certification affichent toujours les valeurs mAh réelles pour tous les produits qui passent par leur base de données et maintenant l’agence chinoise 3C a répertorié tous les nouveaux modèles d’Apple Watch qui ont été annoncés la semaine dernière.

Apple Watch SE (40 mm) a la plus petite batterie parmi les montres nouvellement annoncées à 245 mAh. La Watch SE de 44 mm la fait monter à 296 mAh. L’Apple Watch Series 8 (41 mm) dispose d’une batterie de 282 mAh tandis que la version plus grande de 45 mm reçoit une cellule de 308 mAh. La Watch Series 8 bénéficie d’une autonomie de 18 heures avec un affichage permanent, un suivi automatique des activités et une détection des chutes, mais le mode basse consommation en option vous permet de réduire certaines des fonctionnalités et de doubler cela à 36 heures.

Apple Watch Ultra obtient la plus grande capacité de batterie de toutes les Apple Watch à ce jour avec sa cellule de 542 mAh. Apple affirme que Watch Ultra peut durer jusqu’à 36 heures d’utilisation normale avec un affichage permanent, des entraînements automatiques et une fréquence cardiaque constante. Apple apporte également un mode basse consommation qui arrivera plus tard cette année, ce qui devrait prolonger la durée de vie de la batterie de l’Ultra à 60 heures.

