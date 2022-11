Capacités cognitives dépendantes du « chronotype » : étude

Une nouvelle étude a révélé que l’intelligence verbale peut être plus importante chez les lève-tôt que chez les noctambules, en fonction des habitudes de sommeil et des inclinations naturelles.

L’étude intervient alors que les gens se préparent à reculer leur horloge d’une heure à l’heure standard, et elle remet en question la recherche moderne qui suggère que ceux qui se couchent tard ont des capacités cognitives plus fortes en résolution de problèmes, en raisonnement abstrait et en mémoire de travail.

En évaluant l’impact du rythme quotidien et des niveaux d’activité d’une personne, le Dr Stuart Fogel, neuroscientifique cognitif et professeur à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa, a potentiellement découvert un nouveau mérite au vieil adage « le lève-tôt attrape le ver ».

“Une fois que vous avez pris en compte les facteurs clés, notamment l’heure du coucher et l’âge”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, “nous avons constaté que les types du matin ont tendance à avoir une capacité verbale supérieure. Ce résultat nous a surpris et signale que c’est beaucoup plus compliqué que quiconque ne le pensait auparavant.

Mais ces résultats dépendent d’un facteur important.

Fogel, directeur du Laboratoire de recherche sur le sommeil de l’Université d’Ottawa, a travaillé avec une équipe de chercheurs pour identifier le « chronotype » d’un individu – c’est-à-dire ses tendances du soir ou du matin – en évaluant les préférences quotidiennes et les rythmes biologiques. Selon Fogel, le chronotype d’une personne est lié au moment où elle est le plus disposée à s’engager dans des tâches exigeantes et est en corrélation avec des performances optimales.

La recherche indique que les jeunes sont généralement classés dans la catégorie des « types du soir » tandis que les personnes plus âgées sont plus susceptibles de « types du matin ».

Fogel prévient que les horaires de restauration, incompatibles avec les chronotypes des individus, peuvent limiter le potentiel cognitif.

“Beaucoup d’heures d’école ne sont pas déterminées par nos chronotypes mais par les parents et les horaires de travail, donc les enfants d’âge scolaire en paient le prix car ce sont des types du soir obligés de travailler selon un horaire de type matinal”, a déclaré Fogel.

«Par exemple, les cours de mathématiques et de sciences sont normalement programmés tôt dans la journée, car quelles que soient leurs tendances matinales, ils les serviront bien. Mais le matin n’est pas quand ils sont à leur meilleur en raison de leurs tendances de type soirée. En fin de compte, ils sont désavantagés car le type d’horaire qui leur est imposé se bat essentiellement contre leur horloge biologique au quotidien.

Grâce à un dépistage rigoureux de volontaires représentant une large tranche d’âge, l’étude a mesuré les niveaux d’activité tout en déterminant les habitudes de sommeil et de nombreux facteurs de confusion. Fogel pense que l’établissement du rythme d’une personne, qui alimente l’intelligence globale, est le pont entre l’heure du coucher et la fonctionnalité cognitive.

“Notre cerveau a vraiment besoin de régularité et pour que nous soyons optimaux dans nos propres rythmes, nous devons nous en tenir à ce calendrier et ne pas essayer constamment de rattraper notre retard”, a-t-il déclaré.