Capacité de la batterie du Xiaomi 15 Pro et téléobjectif officiellement confirmés

Xiaomi dévoilera les smartphones 15 et 15 Pro lors d’un événement le 29 octobre, et avant cela, elle a commencé à lancer une campagne teaser régulière, révélant quelques détails à leur sujet en cours de route. Aujourd’hui, nous avons la confirmation officielle que le Xiaomi 15 Pro dispose d’une batterie de 6 100 mAh.

De plus, l’écran est doté de cadres symétriques de 1,38 mm sur tous les côtés, ainsi que d’une gradation CC pleine luminosité, d’une consommation d’énergie inférieure de 10 % et d’une luminosité maximale de 3 200 nits grâce aux matériaux M9 personnalisés utilisés.









Images teasers officielles du Xiaomi 15/15 Pro

Mais attendez, il y a plus ! Il est également officiellement confirmé que le Xiaomi 15 Pro arbore un écran de résolution « 2K » et une caméra téléobjectif périscope 5x à l’arrière.

Bien sûr, les 15 et 15 Pro utiliseront tous deux le chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, et celui-ci sera associé à un planificateur de microarchitecture développé par Xiaomi, ce qui devrait entraîner une augmentation de 19 % de l’efficacité d’exécution des tâches et une réduction de 45,7 % du démarrage des applications. temps de réponse.

Source (en chinois)