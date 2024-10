Cap Karoso Resort / GFAB Architectes

© Alexandre Pietra

© Éric Martin

Description textuelle fournie par les architectes. Cap Karoso Resort est un projet conçu pour une clientèle française sur l’île de Sumba, une île encore peu développée de l’est de l’Indonésie. Il est situé sur un terrain en bord de mer en pente douce, face au coucher du soleil.

© Alexandre Pietra

Plan – 2 chambres

© Alexandre Pietra

La conception tient compte du manque (relatif) de main-d’œuvre qualifiée disponible sur l’île en combinant de simples formes de béton « brutalistes » avec du bois de pierre local et des éléments tissés. La conception comprend 47 suites (chambres) dans plusieurs configurations et 20 villas dans un mélange de variantes de 2 et 3 chambres, qui suivent les contours du site pour permettre à tous d’avoir une vue sur la mer.

© Alexandre Pietra

Au sommet du site se trouve le bâtiment principal avec des chambres d’hôtes à l’étage supérieur. Au niveau inférieur, nous avons la réception ouverte avec un bureau en blocs de travertin fendu d’Italie et un mur inspiré des métiers à tisser locaux (Ikat). À ce niveau, il y a également un restaurant de spécialités (qui accueille des chefs en visite utilisant des produits disponibles localement, dont une grande partie provient de la ferme biologique du complexe située à environ 500 m du complexe lui-même) – le dîner ici est commun, tous les clients mangeant dans un but précis. -une « table de chef » construite de 9 m de long qui s’étend de l’îlot de cuisson central de la cuisine.

© Alex Grabchilev

Plan – 3 chambres

Le toit du bâtiment principal est conçu comme un parc solaire capable de fournir une grande partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement du complexe. Des espaces de détente couverts/ombragés entourent une grande piscine à débordement tandis que les espaces spa/bien-être sont abrités dans des bâtiments au toit indigène de Sumba, disposés pour ressembler à un village traditionnel.

© Alexandre Pietra

Ailleurs, tous les autres toits sont traités comme des jardinières, la végétation sur ces toits ainsi que les plantations entre les différentes suites et villas ont été sélectionnées pour leur adéquation à l’environnement difficile du front de mer et pour nécessiter un arrosage minimal. Il s’agit d’une considération importante car l’île est soumise à de longues saisons sèches à l’est de la ligne Wallace et les eaux souterraines peuvent devenir saumâtres vers la fin de ces périodes sèches.

Plan – Bâtiment principal

© Alex Grabchilev

Au bas du site, se trouve un club de plage qui fait office de restaurant principal du complexe. Ici encore, un toit traditionnel en herbe Alang-Alang est juxtaposé à des éléments en béton brut et à des écrans en bois de teck sculptés localement. Un bar en contrebas permet aux clients d’y dîner tandis que des espaces de détente superposés s’étendent vers la plage. La ou les cuisines sont délibérément exposées et une petite épicerie fine est à la disposition des clients.

Avec l’aimable autorisation de GFAB Architectes

La construction du projet a eu lieu pendant la pandémie, ce qui a rendu encore plus difficile ce qui était déjà un processus difficile (en raison de l’éloignement). Cet effort a cependant été récompensé par le design qui a remporté le prix AHEAD « Best Resort SE Asia » en 2023.