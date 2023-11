CAP CORAIL | ARRÊT : l’État suspend immédiatement l’établissement assisté

CAPE CORAL, Floride — Les régulateurs de l’État ont émis une ordonnance de suspension d’urgence contre une résidence-services à Cape Coral, mettant ainsi fin à l’entreprise.

L’Agence d’administration des soins de santé de Floride a ordonné à The Woodlands, situé à côté du boulevard Santa Barbara, de suspendre ses activités à compter du 14 novembre.ème à 17h00

Selon le dossier judiciaire de l’État, les enquêteurs ont estimé qu’« il existe actuellement dans l’établissement une menace et un danger sérieux et immédiats pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public, qui justifient une suspension d’urgence ».

Près de 100 personnes vivent dans l’établissement.

Lorsque Fox 4 est arrivée sur les lieux, nos caméras ont filmé les équipes de transport médical en train de déplacer de nombreux résidents.

LITAINE DES ALLÉGATIONS

Les régulateurs ont accusé The Woodlands, qui appartient à Langham Healthcare, LLC, une société basée à New York, d’une série d’allégations inquiétantes.

Y compris des allégations d’agression sexuelle contre les résidents de l’établissement, une infestation de punaises de lit et un entretien inapproprié et dangereux.

“Les conditions dans l’établissement constituent une urgence à laquelle il faut remédier immédiatement pour protéger les résidents actuels et potentiels de la menace et du danger immédiats posés à leur santé, leur sécurité et leur bien-être”, a déclaré l’agence d’État dans le dossier juridique.

Les sociétés propriétaires de The Woodlands n’ont jamais répondu aux demandes de commentaires.

ALLÉGATIONS D’ABUS SEXUELS

Les régulateurs de l’État affirment que le 24 juilletèmeun résident de The Woodlands a agressé sexuellement un autre résident.

La victime, selon l’enquête, souffre de démence et est incapable de répondre à des questions simples.

« La seule réponse de l’établissement a été de doucher la victime. Aucune autre évaluation médicale ou de santé mentale n’a été menée », selon le rapport de l’État.

L’agence d’État a constaté que le personnel de The Woodlands n’avait jamais enquêté ni documenté l’incident.

DEUX INCIDENTS EN UNE JOURNÉE

Selon le rapport de l’État, le 3 octobrerd Cette année, il y a eu deux incidents qui ont mis des vies en danger et qui n’ont jamais été signalés.

L’État a découvert qu’un résident était tombé à travers une vitre dans le hall d’entrée et avait été blessé.

Alors que le résident a été transporté à l’hôpital, l’État affirme que The Woodlands n’a jamais déposé de rapport d’incident comme l’exige la loi de l’État.

Le même jour, l’État allègue qu’un résident s’est enfui de l’établissement vers 19 heures.

Le personnel, selon le dossier judiciaire, n’avait aucune idée que le résident s’était éloigné pendant deux heures.

« Ni les forces de l’ordre ni la famille du résident n’ont été informées de l’événement », affirme l’État dans le rapport.

Le résident a été retrouvé plusieurs heures plus tard, à près d’un mille et demi de là, alors qu’il marchait le long d’une autoroute très fréquentée à quatre voies.

L’État affirme que l’établissement n’a mené aucune enquête interne et n’a jamais déposé de rapports d’incident comme l’exige la loi de l’État.

BÂTIMENT DANGEREUX

Les régulateurs ont également documenté plusieurs problèmes liés au bâtiment physique.

Des conduites d’eau coulaient dans le couloir et dans les chambres des résidents, selon le rapport, avec des preuves de croissance biologique.

Les enquêteurs affirment également qu’il n’y a pas d’eau chaude dans trois des cinq résidences de l’établissement.

« Quatre-vingt-dix-huit (98) résidents sont obligés soit de prendre des douches froides, soit d’utiliser deux (2) douches communes », indique le rapport.

Le ministère de la Santé de Floride, selon l’État, a découvert une infestation de punaises de lit dans l’établissement le 11 septembre.ème.

Mais lorsque les régulateurs sont revenus le 16 octobreèmeils affirment que The Woodlands n’a pas encore contacté une entreprise de lutte antiparasitaire, « mais a plutôt traité l’infestation avec un pesticide en vente libre appliqué uniquement lorsque les punaises de lit sont visuellement observées ».