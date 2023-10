Canva lance des outils d’IA pour automatiser les tâches de conception ennuyeuses

Canva, une société de logiciels de conception, a révélé près d’une douzaine d’outils basés sur l’intelligence artificielle qui permettent aux employés de bureau de créer de nouveaux designs en quelques secondes. Les outils peuvent générer une vidéo à partir d’une invite de texte, écrire du texte dans le ton d’une certaine entreprise ou transformer des conceptions d’un format à un autre, par exemple d’un document texte à une présentation.

La société souhaite regrouper toutes ces fonctionnalités basées sur l’IA en un seul endroit pour les utilisateurs. « L’espace de l’IA est actuellement assez dispersé et désorganisé », Cameron Adams, co-fondateur et chef de produit chez Toilea déclaré dans une interview avec Quartz.

Les derniers outils de Canva arrivent alors que presque toutes les entreprises intègrent l’IA dans leurs produits et processus. Lorsque Canva a démarré en 2013, l’entreprise fonctionnait à une époque où la technologie était axée sur JavaScript et les applications mobiles, a déclaré Adams. Il considère désormais l’IA comme la prochaine ère de la communication visuelle.

Les outils sont alimentés par différents grands modèles de langage (LLM), un type de système d’IA formé sur de grandes quantités de données pour générer un texte de type humain. Ces LLM comprennent des LLM internes, le modèle d’OpenAI et un de Piste.AI, le fabricant d’outils de cinéma et de montage basés sur l’IA. De nombreuses fonctionnalités de Canva sont disponibles via un abonnement payant.

À quoi ressemblent les outils d’IA de Canva utilisés

Alors, comment fonctionne la conversion de contenu d’un format à un autre dans le nouveau cadre d’IA de Canva ?

L’une des fonctionnalités de l’IA, appelée « Magic Switch », sait à quoi ressemble un bon document et à quoi ressemble une excellente présentation, a déclaré Adams. Supposons que vous fournissiez à la fonctionnalité un document texte sur la plage. Il peut condenser les paragraphes en une seule phrase, puis ajouter une image liée aux paragraphes, et l’outil créera une présentation complète basée uniquement sur le contenu du document texte, a expliqué Adams.

Compilation de fonctionnalités de conception basées sur Canva AI. Image: Avec l’aimable autorisation de l’entreprise

En interne, les employés ont utilisé cette fonctionnalité pour transformer des tableaux blancs en articles de blog : quelque chose qui prendrait normalement des heures est réalisé en quelques secondes, a déclaré Adams.

Basée à Sydney et comptant 4 000 employés, Canva a déclaré compter plus de 140 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans plus de 190 pays. Canva a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 1,7 milliard de dollars l’année dernière, et il est rentable. L’un de ses concurrents est la société de logiciels Adobe, qui existe depuis 1982 et a attiré plus de 17 milliards de dollars de revenus l’année dernière. Adobe a également ajouté des fonctionnalités d’IA générative à ses produits de conception.

Canva prévoit de créer davantage d’outils destinés aux entreprises

L’une des préoccupations concernant les nouveaux outils d’IA générative, en général, est leur limitations dans les offres linguistiques. Jusqu’à présent, la fonctionnalité la plus populaire de Canva a été sa « Magic Translate », qui peut traduire des textes dans 100 langues différentes, dont l’anglais, le japonais, l’hindi ou l’indonésien. Cette fonctionnalité s’est avérée particulièrement utile pour les grandes organisations, car elles doivent étendre leurs campagnes à l’échelle mondiale, a déclaré Adams.

Canva prévoit de développer ses produits destinés aux entreprises, car selon l’entreprise, 85 % des sociétés Fortune 500 utilisent ses logiciels en partie à des fins de marketing, et leur demande de contenu visuel est croissante.

Comment l’IA générative va-t-elle transformer le travail de bureau ?

L’IA générative étant si nouvelle et la technologie affectant directement les employés de bureau, il y a beaucoup d’inquiétude quant à comment cela va changer les emplois.

En réponse à cette inquiétude, Adams a déclaré que ces outils permettront aux travailleurs d’explorer. Il l’explique ainsi : Avec ces outils, vous pouvez essayer différentes manières de dire la même chose et perfectionner cette phrase ou ce paragraphe, ou vous pouvez trouver la bonne image dont vous avez besoin pour votre présentation plutôt que celle dont vous avez besoin. sortir d’une bibliothèque numérique. « Ainsi, au lieu de se contenter d’une seule idée, les travailleurs peuvent essayer davantage d’idées et parvenir à la bonne solution plutôt qu’à la solution la plus pratique », a-t-il déclaré.

« Les humains sont toujours au centre du processus créatif », a-t-il ajouté. « … Ce sont eux qui interagissent avec l’IA et en tirent ce dont ils ont besoin. »