Canular d’Halloween : Non, le fentanyl ne sera pas dans les bonbons de vos enfants

Halloween n’est pas étranger aux mythes urbains – pensez aux lames de rasoir dans les pommes ou au poison dans les bonbons, il y a des décennies. Cette année, un nouveau canular se répand sur les réseaux sociaux, avertissant les parents de faire attention aux trafiquants de drogue qui donnent des pilules de fentanyl déguisées en bonbons. Mais il n’y a aucune preuve que cela soit vrai.

En août, la Drug Enforcement Administration des États-Unis a lancé un avertissement concernant “fentanyl arc-en-ciel“, des versions colorées de la drogue opioïde hautement addictive qui pourraient plaire aux jeunes. Le rapport a révélé des inquiétudes infondées concernant les enfants et Halloween, bien que le chef de la DEA ait déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’une menace réelle.

La fausse rumeur est le dernier exemple d’une véritable inquiétude exagérée en une panique morale manufacturée poussée en grande partie par des personnalités politiques de droite, qui tentent d’exploiter les peurs et de susciter l’indignation contre les politiques libérales en matière d’immigration, d’application de la loi et d’autres problèmes. Les médias sociaux ont servi de terrain fertile pour le canular des bonbons d’Halloween.

Certains des noms les plus notables répandant cette rumeur sont Procureur général de la Floride, Ashley Moody; Présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel et Rép. Majorie Taylor-Greene, un républicain de Géorgie. Même Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, a brièvement fait référence à Halloween lors de la discussion sur les dangers du fentanyl arc-en-ciel.

Mais en septembre, l’administratrice de la DEA, Anne Milgram, a déclaré Nouvelles de la BNC que l’agence n’a rien vu indiquant que des pilules de fentanyl seront mises dans les bonbons d’Halloween.

“Nous n’avons vu aucun lien avec Halloween”, a de nouveau déclaré Milgram, deux jours plus tard, le Fox News.

Le fentanyl est un opioïde synthétique destiné à soulager la douleur intense, et il est jusqu’à 50 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphineselon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Plus de 100 000 personnes sont mortes d’overdoses de fentanyl aux États-Unis d’avril 2020 à avril 2021, et le médicament était le principale cause de décès chez les adultes de 18 à 45 ans.

Bien que la DEA ne voie aucun signe de trafiquants de drogue envisageant de donner aux enfants des pilules de fentanyl déguisées à l’Halloween, il y a eu un cas de pilules cachées dans des emballages de bonbons réutilisés. Le 19 octobre, les autorités de l’aéroport international de Los Angeles ont saisi 12 000 comprimés censés contenir du fentanyl. Le suspect avait tenté de les faire passer par un poste de contrôle de sécurité et dans un avion en vidant des sacs et des boîtes de bonbons individuels et en les remplissant de comprimés. Les responsables ont dit au Temps de Los Angeles qu’il est peu probable que les pilules aient été présentées comme des bonbons, qualifiant la manœuvre de “tactique de dissimulation”.