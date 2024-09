Canucks : quatre joueurs rateront le début du camp d’entraînement

En plus de Thatcher Demko et Dakota Joshua, Teddy Blueger et Cole McWard manqueront le début du camp d’entraînement des Canucks.

Les Canucks de Vancouver ont tenu une conférence de presse mercredi après-midi, à la veille de leur camp d’entraînement principal à Penticton. Le président de l’équipe, Jim Rutherford, le directeur général Patrik Allvin et l’entraîneur-chef Rick Tocchet ont répondu aux questions des médias. Allvin a commencé la conférence avec une déclaration, annonçant une nouvelle qui n’était pas trop surprenante : tous les joueurs de l’effectif ne seront pas disponibles pour le début du camp. Deux de ces joueurs étaient déjà connus à l’avance. La disponibilité de Thatcher Demko pour le début de la saison régulière est incertaine depuis quelques semaines, car sa rééducation après la blessure au genou qui a mis fin à ses séries éliminatoires n’a pas progressé aussi rapidement qu’espéré. Dakota Joshua a reçu un diagnostic effrayant de cancer des testicules, mais il a heureusement subi une opération chirurgicale réussie pour retirer la tumeur. Il aura besoin de temps pour se remettre de cette opération. Allvin n’a pas fourni de calendrier pour le retour de Joshua, invoquant des inquiétudes pour sa vie privée, et a déclaré que Demko s’adresserait aux médias jeudi pour répondre aux questions. En plus de Demko et Joshua qui ont manqué le début du camp, deux autres joueurs seront absents : Teddy Blueger et Cole McWard. Allvin a déclaré que Blueger et McWard souffraient tous deux de blessures au bas du corps qui nécessitaient une « intervention chirurgicale mineure ». Allvin a suggéré que Blueger soit au jour le jour. « Je dirais que Teddy est probablement à une semaine de là », a déclaré Allvin. McWard, en revanche, est « semaine par semaine », ce qui signifie qu’il sera probablement absent plus longtemps que Blueger. Blueger et Joshua forment les deux tiers de la troisième ligne projetée des Canucks avec Conor Garland. Leur absence soulève la question de savoir où jouera Garland s’ils ne reviennent pas à temps pour le début de la saison et comment les Canucks structureront leurs lignes jusqu’à leur retour. Quant à McWard, il allait avoir du mal à faire partie de l’alignement des Canucks. Cinq des huit défenseurs qui devraient faire partie de l’alignement du match d’ouverture sont des défenseurs droitiers : Filip Hronek, Tyler Myers, Vincent Desharnais, Noah Juulsen et Mark Friedman. Cependant, manquer le début du camp n’aidera pas McWard à être un joueur de choix pour les Canucks en cas de blessure.





Source link