Canucks : Pettersson a dû « s’entraîner malgré » une blessure persistante au genou

Elias Pettersson entame la saison 2024-25 des Canucks de Vancouver avec quelque chose à prouver.

L’attaquant vedette a connu une bonne première moitié de saison dernière, notamment un mois de janvier exceptionnel au cours duquel il a marqué 14 buts en 13 matchs. Son jeu a toutefois baissé en deuxième moitié de saison et il a eu du mal à produire en séries éliminatoires. Il y a plusieurs raisons à cela, comme le fait de jouer avec des coéquipiers qui étaient tout aussi mordus par des serpents que lui.

Mais la principale raison pour laquelle son jeu a baissé est qu’il jouait malgré une blessure. Pettersson a révélé à la fin de la saison dernière qu’il « jouait avec un mauvais genou depuis janvier ».

Plus précisément, Pettersson souffrait d’une tendinite, une inflammation des tendons d’une articulation. Cette affection peut provoquer des douleurs, une sensibilité et un gonflement, et peut s’aggraver avec le temps.

« C’est douloureux, c’est aggravant », a déclaré le commentateur Ray Ferraroqui a souffert d’une tendinite au cours de sa carrière dans la LNH. « C’est frustrant parce que tu peux prendre trois semaines de congé et revenir au même endroit. Tu fais des traitements et tu as un traitement assez détaillé de la zone d’inflammation et parfois, ça prend une éternité pour aller mieux. C’est comme ça. »

« C’est comme une blessure persistante, elle ne veut pas disparaître facilement »

La tendinite de Pettersson s’est-elle améliorée au cours de l’été ? Eh bien, oui et non.

Pettersson admis à Iain MacIntyre de Sportsnet Pettersson a déclaré que sa blessure n’avait pas complètement disparu, ajoutant : « Je la ressens encore parfois. » Après le premier entraînement au camp d’entraînement, Pettersson a déclaré que cela avait affecté son entraînement hors saison.

« J’ai passé un bon été. C’était un peu différent. J’ai dû m’entraîner malgré ma blessure au genou, mais je me sens très bien », a déclaré Pettersson. « C’est comme une blessure persistante, elle ne veut pas disparaître facilement, mais nous avons trouvé un moyen de la contourner. »

En d’autres termes, la tendinite de Pettersson est toujours présente, mais lui et le personnel médical avec lequel il a travaillé ont des moyens de la gérer. Il ne semblait pas particulièrement inquiet de la blessure ou de la possibilité qu’elle le gêne de quelque façon que ce soit.

« Je ne ressens aucune douleur maintenant ou après [practice] », a-t-il dit. « Ce n’est pas grand-chose. »

Les Canucks espèrent que ce ne sera pas un gros problème au cours de la saison. À tout le moins, les Canucks ont fait du bon travail pour s’attaquer à l’une des autres causes de sa régression la saison dernière, en signant plusieurs ailiers qui pourraient se retrouver sur son trio.

La signature la plus importante a été celle de Jake DeBrusk, avec qui Pettersson a patiné le premier jour du camp d’entraînement, ainsi que celle du meilleur espoir Jonathan Lekkerimäki. Pettersson a hâte de voir comment les deux s’entendent.

« Je suis très content de cette signature », a déclaré Pettersson. « Jusqu’à présent, ça s’est bien passé avec Jake. Nous allons continuer à construire, à essayer de nous comprendre, à comprendre notre façon de jouer. »

Avec de meilleurs coéquipiers et un plan de jeu pour gérer sa tendinite, Pettersson devrait, en théorie, être en mesure de redevenir un attaquant d’élite de franchise. Cela lui conviendra parfaitement alors qu’il entame la première année d’un contrat à long terme qui le paie comme un attaquant d’élite de franchise.

Ce plafond salarial de 11,6 millions de dollars s’accompagne de grandes attentes, mais cela ne décourage pas Pettersson. Personne ne peut mettre plus de pression sur Pettersson que lui-même.

« Je suis toujours mon plus grand critique », a déclaré Pettersson. « Je ne vais jamais me dérober si je joue bien ou mal. J’accepte simplement que ce n’était pas mon meilleur hockey à la fin de l’année, mais c’est du passé… Je vais toujours me fixer les plus grandes attentes, donc ça n’a pas changé. »