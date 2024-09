Canucks : Louie DeBrusk sait que les Canucks sont le bon choix pour son fils Jake DeBrusk

« Ce gars est un chien. Il n’est pas facile à affronter, il recule, bloque les tirs et peut jouer en infériorité numérique et en avantage numérique. Le plus important, c’est que ce gamin soit un finisseur. » — L’analyste Louie DeBrusk à propos de son fils Jake DeBrusk

DeBrusk, 27 ans, pourrait entendre cette phrase à nouveau le 19 septembre lorsque les Canucks ouvriront leur camp à Penticton. L’ailier très convoité a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 38,5 millions de dollars américains le 1er juillet pour apporter de la taille, du mordant, de la polyvalence et de la production dans un alignement attendu avec Elias Pettersson. Le natif d’Edmonton de 6 pieds 1 pouce et 198 livres doit également effectuer un match complet.

Jake était en remorque avec son père Louie un jour à la patinoire et a reçu ce conseil de Tocchet : «Prends le message de l’oncle Tocc. Ne prends jamais un coup franc. Prends toujours un morceau de peau de quelqu’un et sors de là.

Le 14e choix au total du repêchage de la LNH en 2015 a connu une période mouvementée avec les Bruins de Boston — des séquences de buts et des baisses de régime et une demande d’échange qui a été annulée par la suite — mais il en a tiré profit. Passer à autre chose était le bon moment et Vancouver est le bon endroit pour permettre aux Canucks de progresser davantage en séries éliminatoires.

Photographie de John Mahoney / La Gazette de Montréal

Tout le monde pourrait être gagnant. Tocchet a sorti les Canucks de leur zone de confort et cela a été un catalyseur pour 109 points la saison dernière, un titre de la division Pacifique et une raison de croire qu’ils peuvent aller plus loin en séries éliminatoires. Et même si DeBrusk a été acquis pour augmenter l’attaque avec deux campagnes de 27 buts à Boston, on s’attend à plus.

DeBrusk a mené les Bruins avec 11 points (5-6) en 13 matchs éliminatoires le printemps dernier, a terminé deuxième pour les mises en échec (53) et deuxième parmi les attaquants pour les tirs bloqués (16). Être présent quand cela compte le plus trouvera un écho auprès de Tocchet. DeBrusk a également appris la polyvalence et la compétition à la manière de Boston en s’alignant avec Patrice Bergeron et Brad Marchand et en prenant également des relais avec David Pastrnak.