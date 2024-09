Canucks : Le nouveau venu Desharnais donne un coup de fouet ultime à JT Miller

Miller ne cherche aucune excuse pour avoir le cœur sur la main, pour avoir lancé des bombes F et pour avoir claqué des bâtons en signe de frustration. Ses coéquipiers l’adorent. L’opposition le déteste Recevez les dernières nouvelles de Ben Kuzma directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photographie de Codie McLachlan / Getty Images

Contenu de l’article On a souvent qualifié JT Miller de « têtu ». On pense aussi à « hargneux » ou à « efficace ». C’est ainsi qu’il a accumulé 37 buts et 103 points la saison dernière dans la LNH, un sommet en carrière, pour terminer au premier rang des marqueurs de l’équipe et au neuvième rang de la ligue.

Contenu de l’article Cependant, le nouveau venu agent libre Vincent Desharnais a trouvé un autre adjectif lundi pour décrire avec justesse le joueur de centre motivé des Canucks de Vancouver, qui ne cherche aucune excuse pour porter son cœur sur sa manche, lâcher des bombes F et ces coups de bâton de frustration. Photo de Bob Frid / Dossiers sportifs de USA TODAY Alors que le club se réunissait pour le petit-déjeuner lors du tournoi de golf caritatif annuel Jake Milford à Northview à Surrey, l’imposant ancien défenseur des Oilers a volé la vedette. Desharnais a été interrogé lors d’une séance de questions-réponses sur ce qu’il avait appris au sujet de Miller lors de la série éliminatoire de deuxième ronde des deux clubs au printemps dernier. (Les Oilers ont gagné en sept matchs.) « JT Miller est un connard », a déclaré Desharnais, sous les applaudissements et les rires. « Mais sérieusement, jouer contre vous les gars (les Canucks), je n’ai vraiment pas aimé ça. Vous avez été si intenses avec votre style de jeu, et je ferai tout ce que je peux pour nous aider à aller jusqu’au bout. »

Contenu de l’article

Contenu de l’article Pettersson a des raisons d’être optimiste Elias Pettersson n’a pas fait de déclaration lundi. Du moins pas aux médias. Le centre des Canucks et d’autres joueurs attendent le camp d’entraînement à Penticton pour donner leur avis sur ce qui les attend et sur ce qui s’est passé la saison dernière. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Cependant, pour Pettersson, une première moitié de saison prometteuse a été éclipsée par une tendinite au genou en janvier qui a nui à son niveau de compétition et à sa production. Pettersson n’a marqué qu’un seul but lors des 13 derniers matchs de la saison régulière et a récolté six points (1-5) en 13 matchs éliminatoires. Il a tout de même terminé avec 89 points (34-55) et s’est classé troisième au classement des marqueurs du club. La frustration est venue de ce qui aurait pu se passer s’il était resté en bonne santé, au lieu de jouer malgré la douleur.

Contenu de l’article « Ce sera bien de faire une pause », a déclaré Pettersson avant l’intersaison. « Évidemment, ça a été une saison très chargée en termes de contrats et de merde ces trois derniers mois. Je suis juste impatient de faire une petite pause ici, puis de remonter sur le cheval, de m’entraîner dur et d’arriver dans la meilleure forme possible la saison prochaine. » Il y a toutes les raisons de croire que Pettersson peut produire, surtout avec de nouveaux compagnons de trio. Bien que la tendinite dont il a souffert ait été tenace, elle a aussi été un exemple de la façon dont les Canucks sont passés de chasseurs à chassés. Les batailles pour la rondelle ont pris de l’ampleur au cours de la deuxième moitié de la saison régulière et elles ont pris une ampleur encore plus grande en séries éliminatoires. Photographie de NICK PROCAYLO / PNG Le Dr Harjas Grewal est un médecin de la Colombie-Britannique et un fervent analyste du hockey. Il a étudié la médecine physique, a effectué une résidence en réadaptation et a été assistant médical au championnat mondial de hockey junior de 2019 à Vancouver et à Victoria. Il croyait que ce que Pettersson a enduré dans la deuxième moitié de la saison dernière pouvait être guéri.

Contenu de l’article « Le terme tendinite est toujours utilisé, mais nous avons essayé de nous en éloigner, car la cause de la douleur n’est généralement pas une inflammation, mais plutôt une surutilisation, et nous l’appelons tendinopathie ou tendinose », a déclaré le Dr Grewal. « Le régime hors saison de Pettersson aurait commencé par une gestion de la douleur par des étirements et des exercices de renforcement plus légers, juste pour s’assurer qu’il ne perde pas de masse musculaire. « La clé est le renforcement progressif et contrôlé des quadriceps, des ischio-jambiers et des muscles de la hanche. À partir de là, il se lancera dans des activités sportives plus dynamiques, en évaluant ses schémas de mouvement pour s’assurer qu’ils sont efficaces et appropriés. Si le programme est suivi correctement, il ne devrait plus avoir de douleur en ce moment et être plus fort qu’il l’était la saison dernière. « S’il avait eu un bon programme pendant l’été, les chances que cette blessure se reproduise sont assez faibles. » [email protected] Recommandé par la rédaction Canucks : comment Brock Boeser prévoit prévenir les caillots sanguins lors de la saison cruciale des contrats Canucks : La nouvelle recrue est une journaliste de Kamloops qui dit que « les rêves deviennent réalité »

