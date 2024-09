Canucks : Demko clarifie les choses au sujet d’une blessure « rare » et « unique »

Thatcher Demko n’a pas pu fournir d’échéancier pour son retour dans l’alignement des Canucks de Vancouver.

Alors que les fans des Canucks de Vancouver commençaient à s’enthousiasmer à l’idée que la saison de hockey approchait à grands pas, la fin de l’été a été envahie par la morosité.

Des rumeurs ont circulé en août selon lesquelles Thatcher Demko, dont le parcours en séries éliminatoires de 2024 a été mis fin de manière ignominieuse à cause de sa deuxième blessure au genou de la saison, ne serait pas prêt pour le début du camp d’entraînement des Canucks parce que sa rééducation était plus lente que prévu. En fait, on se demandait même s’il serait prêt pour le début de la saison régulière.

Cela a causé une certaine consternation chez les partisans des Canucks, qui n’a été que partiellement apaisée lorsque des rapports plus positifs sont sortis quelques semaines plus tard. Effectivement, lorsque le camp a commencé jeudi, Demko n’était pas sur la glace avec ses coéquipiers, bien qu’il ait patiné et effectué des exercices seul au préalable.

Le directeur général Patrik Allvin a choisi de ne pas commenter le moment où Demko pourrait être prêt à revenir lors de sa conférence de presse mercredi, affirmant plutôt que Demko s’adresserait lui-même aux médias jeudi.

« C’est le moment où j’ai été le plus confiant dans le processus de rééducation. »

Lorsque Demko a parlé aux médias, il n’a cependant pas pu fournir de calendrier pour son retour, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il était positif quant à ses progrès.

« Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse, pour être honnête », a déclaré Demko. « Si vous m’aviez posé la question il y a un mois, je n’aurais pas pu vous le dire. Je dirais que nous sommes sur une bonne trajectoire en ce moment. C’est la période de réadaptation à laquelle je suis le plus confiant jusqu’à présent… Je ne vais pas rester assis ici et vous donner un calendrier, car cela pourrait me créer des problèmes. »

Le plus gros problème avec la chronologie est que la blessure, que Demko décrit comme une blessure « musculaire », n’est pas une blessure typique. Il l’a décrite comme « rare » et « unique » et a déclaré qu’il ne connaissait aucun autre joueur de hockey qui ait déjà subi la même blessure, bien que ses recherches aient permis de découvrir une poignée de joueurs de soccer qui ont subi quelque chose de similaire.

« Quand j’ai ressenti la blessure pour la première fois, je n’étais pas vraiment sûr de ce que c’était et, au fur et à mesure que nous avons fait des recherches, c’était un peu ambigu », a déclaré Demko, ajoutant : « Il y a un manque de recherche. Je ne sais pas trop à quoi cela ressemble, dans son ensemble, à la fin de tout ce processus. »

Il a néanmoins fait preuve d’un certain optimisme concernant sa santé à long terme. Des rumeurs circulaient selon lesquelles cette blessure pourrait être permanente et qu’il devrait toujours jouer malgré tout. Au contraire, Demko a déclaré qu’il était pleinement confiant quant à sa capacité à revenir à 100 %.

« Je suis sûr que ce sera une situation, comme tout ce qui se passe lorsque vous avez une blessure, c’est quelque chose que vous devez surveiller et peut-être modifier certaines de vos habitudes d’entraînement et certaines de vos habitudes de rééducation et simplement rester au top de votre entretien et des choses comme ça », a-t-il déclaré.

« En tant que compétiteur, je pense que vous vous mentez en quelque sorte à vous-même »

Demko a également abordé la question de savoir s’il aurait pu revenir en séries éliminatoires si les Canucks avaient atteint la finale de la Conférence Ouest.

« En tant que compétiteur, je pense que vous vous mentez à vous-même dans une situation de playoffs », a-t-il déclaré. « Je pensais peut-être que j’étais un peu plus avancé que je ne l’étais avec le recul. Je pense que j’aurais probablement été dans une situation où j’aurais pu tenir le coup et peut-être jouer la finale de conférence. »

C’est cette nature compétitive qui fait de Demko un si bon gardien de but, mais elle peut aussi être un problème lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé.

« Je pense que cela se résume à un peu de maturité », a déclaré Demko. « Je n’ai qu’une seule idée en tête : me donner à fond et essayer de m’améliorer chaque jour. J’apprends simplement qu’il existe différentes manières de s’améliorer et de maintenir son système de jeu, de s’assurer de rester affûté et, en même temps, de prendre soin de son corps.

« J’ai beaucoup travaillé cet été, en collaboration avec des consultants et d’autres personnes pour résoudre ce problème. J’ai simplement demandé l’avis des gens sur les différentes manières de procéder. C’est quelque chose dont je suis bien conscient et que je suis sûr de pouvoir mettre en œuvre cette année. »

« Je ne peux pas en dire assez sur ma femme pour m’avoir supporté »

Demko a déclaré qu’il avait « frappé un mur » pendant l’été et que sa rééducation n’avait connu qu’une progression limitée pendant « quelques mois ». Ce manque de progression est la raison pour laquelle il n’est pas prêt pour le début du camp d’entraînement et que son retour est incertain, mais il a déclaré : « Ces deux ou trois dernières semaines, nous avons vu énormément de progrès. »

Tout cela a conduit à un été difficile et frustrant, et pas seulement pour Demko.

« Je suis sûr que ma femme en a marre d’entendre ça », a-t-il déclaré. « Il y a eu des moments en été où, vous savez, j’avais un enfant d’un an et essayer de me mettre par terre et de jouer avec lui n’était pas aussi facile que cela devrait l’être et cela pouvait être frustrant. Je ne peux pas en dire assez sur ma femme pour m’avoir supporté et pour m’avoir apporté un soutien énorme, ainsi qu’au reste de ma famille. »

Demko a également confirmé qu’il avait subi une autre intervention chirurgicale pendant l’intersaison.

« Lors de l’évaluation de ma blessure en séries éliminatoires, nous avons remarqué un petit problème qui n’avait rien à voir avec la blessure, a déclaré Demko. C’était plutôt une situation qui pouvait se manifester au cours de la saison, que ce soit en novembre ou en janvier. Après avoir parlé à des spécialistes, la recommandation était de faire quelque chose, juste pour m’assurer que ce ne soit pas une situation où je devrais le faire en décembre ou en janvier. »