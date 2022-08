Canton de Blackberry. Le drone des défenseurs des animaux a documenté les conditions inhumaines des beagles en Virginie – Shaw Local

BLACKBERRY TOWNSHIP – Le sauvetage d’environ 4 000 beagles le mois dernier d’Envigo, un établissement d’élevage en Virginie, a en fait commencé en 2017 grâce aux efforts de SHARK, un groupe local de défense des animaux basé dans le canton de Blackberry.

Les responsables du département américain de l’Agriculture ont constaté des violations de la loi sur la protection des animaux, avec des chiens malades, blessés, sous-alimentés et certains morts.

La Humane Society des États-Unis, qui a facilité le sauvetage, a contacté Anderson Humane dans le canton de St. Charles, et le sauvetage travaille à la mise en place d’un foyer d’accueil pour les beagles.

“Shark a commencé ce sauvetage et la fermeture d’Envigo en exposant – avec l’un de nos drones – les violations de la loi sur la protection des animaux de l’installation lorsqu’elle appartenait à Covance/LabCorp en 2017”, a déclaré Janet Enoch dans un e-mail.

Enoch est un enquêteur humain avec SHARK, SHowing Animals Respect and Kindness.

Le groupe a également joué un rôle déterminant dans la fermeture des combats de chiens et de combats de coqs – ainsi que dans l’élevage de coqs pour les combats – et dénoncé la cruauté envers les animaux lors de rodéos et de chasses.

À l’aide d’un drone, SHARK a documenté les conditions inhumaines des beagles qu’Envigo a élevés et élevés pour des tests en laboratoire, indique le courrier électronique d’Enoch.

“Nous avons continué à documenter cette installation cruelle pendant des années, incitant les législateurs de Virginie à adopter cinq projets de loi pour aider ces chiens et conduisant à la fermeture de cette installation pour leurs violations continues de la loi sur la protection des animaux”, a déclaré Enoch dans un e-mail.

Images de drone de SHARK, un groupe de défense des animaux du canton de Blackberry, d’Envigo RMS en Virginie, documentant l’installation de panification de beagles. Quelque 4 000 beagles ont été sauvés des conditions inhumaines de l’établissement. (Photo fournie par SHowing Animals Respect and Kindness)

“SHARK est heureux que nos cinq années de travail aient finalement abouti à la fermeture d’Envigo et à la libération de ces beagles des terribles conditions qu’ils ont dû endurer avant d’être soumis à des expériences horribles et à une mort brutale”, a déclaré le courrier électronique d’Enoch.

Un ministère américain de la Justice communiqué de presse a déclaré qu’Envigo RMS – sans admettre d’actes répréhensibles – a conclu un décret de consentement 15 juillet avec le tribunal de district américain du district ouest de Virginie.

L’entreprise “a accepté une interdiction permanente de se livrer à toute activité dans ses installations de Cumberland, en Virginie, qui nécessite une licence de la loi sur la protection des animaux”.

“Envigo RMS a également accepté de céder tous les beagles restants à l’installation de Cumberland à la Humane Society des États-Unis”, indique le communiqué. “En mai, les États-Unis ont intenté une action contre Envigo RMS, alléguant que l’entreprise ne fournissait pas de soins et de traitements humains aux milliers de beagles de l’usine de Cumberland de l’entreprise.”

Le procureur général adjoint Todd Kim, de la Division de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice, a déclaré dans le communiqué que “le règlement met fin aux souffrances inutiles causées par les violations flagrantes par Envigo des lois sur le bien-être animal dans cet établissement”.

“Nous continuerons à appliquer vigoureusement les lois sur le bien-être des animaux pour garantir que les animaux reçoivent les soins humains qu’ils sont légalement dus et qu’ils méritent”, a déclaré Kim dans le communiqué.

La filiale Covance Drug Development de LabCorp a acquis l’activité de services de recherche sous contrat non clinique d’Envigo en 2019, selon un communiqué de presse d’Envigo.

La société a annoncé en une autre version le 4 novembre 2021, Inotiv Inc. avait acquis Envigo RMS Holding Corp.

Selon le communiqué, la société fusionnée restera sous la direction de Robert Loisirs, Jr. en tant que président et chef de la direction.

Un e-mail adressé à Leisure demandant un commentaire n’a pas été immédiatement renvoyé.

Plus d’informations sur SHARK sont disponibles en ligne sur www.sharkonline.org.