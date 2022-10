Cantlin contre Helland – Shaw Local

Les électeurs des comtés de La Salle, Bureau et Grundy voteront le 8 novembre sur un poste de juge pour le 13e circuit judiciaire. Le titulaire démocrate est la juge de circuit Christina M. Cantlin. Le challenger est le républicain Jason Helland, procureur du comté de Grundy.

Christina M. Cantlin, juge du circuit du comté de La Salle (photo soumise/Christina M. Cantlin)

Juge de circuit Christina M. Cantlin

Éducation

Université du nord de l’Illinois, doctorat en droit – 2001

Université de l’Illinois (Champaign), licence en sciences – 1998

Oxford, Royaume-Uni, étude trimestrielle – 1997

Expérience professionnelle

J’ai eu la chance de pratiquer le droit dans la vallée de l’Illinois pendant plus de 20 ans. À ce titre, j’ai eu l’occasion de traiter une variété de cas, y compris des transactions immobilières, des testaments et des fiducies, des tutelles, des saisies, des blessures, des conduites en état d’ivresse, des délits de la route et des délits. Pendant la dernière partie de ma carrière en pratique privée, j’ai été avocat de la Ville d’Ottawa. Dans ce rôle, j’ai traité une grande variété de problèmes ayant un impact sur la ville, y compris les négociations de travail, les problèmes de police et d’incendie et les audiences administratives. Cette grande variété de domaines de pratique m’a rendu bien qualifié pour gérer le dossier diversifié d’un juge de circuit lorsque j’ai été nommé au début de l’année dernière. Enfin, en tant que membre de nombreuses organisations de la communauté, j’ai eu la possibilité d’interagir avec les personnes qui vivent et travaillent ici et de comprendre leurs valeurs, leur éthique de travail et leur engagement à bâtir une belle vie pour leurs familles.

Personnel

Je vis à Ottawa avec mon mari, David, et nos cinq enfants (Ella-15, John-13, Emmy-11, Lucas-9 et Tessa 3). J’aime faire de la randonnée, du fitness, voyager, cuisiner, passer du temps avec ma famille et assister aux nombreux événements sportifs de mes enfants. Ils sont occupés ! Je suis entraîneur de soccer cet automne avec le Club de soccer d’Ottawa. Avant de devenir juge, j’étais fier de siéger à plusieurs conseils d’administration locaux, notamment l’hôpital OSF St. Elizabeth, la Chambre de commerce d’Ottawa, la Première Banque nationale d’Ottawa et le Starved Rock Regional Centre (anciennement Easter Seals of LaSalle and Bureau County ).

Les sondages du barreau sont-ils importants ?

NDLR : Cantlin a été recommandé suite à une enquête auprès des avocats (86 répondants) menée par l’Illinois State Bar Association. Les répondants a donné une note de 94,05 sur 100 sous le titre « Satisfait aux exigences du bureau ».

Je crois que les sondages du barreau sont importants pour les électeurs. Ils représentent l’évaluation anonyme de chaque candidat par la communauté juridique. Aucun autre groupe ne connaît les candidats eux-mêmes et ne comprend les qualités qui font un bon juge. Dans cette course particulière, la communauté juridique envoie un message clair.

Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat ?

Je suis reconnaissant d’être originaire de la vallée de l’Illinois, d’avoir la chance d’avoir cinq enfants merveilleux et de profiter d’une carrière de plus de 20 ans dans la communauté juridique. Cette gratitude m’amène à travailler dur et à essayer de traiter les gens équitablement. Je pense que c’est tout ce que les gens attendent des juges.

Surtout, je ne suis pas un politicien et je ne me suis jamais présenté aux élections. Franchement, je n’aime pas la politique. C’est peut-être l’une des meilleures raisons de voter pour moi. Je me présente parce que j’aime la loi, je suis bon dans ce que je fais, je travaille dur et je suis capable d’avoir un impact positif dans ma communauté.

Jason Helland, procureur de l’État du comté de Grundy

Jason Helland, procureur de l’État du comté de Grundy (photo d’archives/Shaw Media)

Éducation

La faculté de droit John Marshall, Juris Doctor (2003) Magna Cum Laude

L’Université de St. Francis, BA (1999) Cum Laude

Joliet Junior College (1996)

École secondaire du canton de Seneca (1994)

Expérience professionnelle

J’ai été procureur de carrière pendant près de 20 ans. Au cours de cette période, j’ai jugé et gagné des centaines d’affaires impliquant presque toutes les infractions pénales imaginables. En 2020, j’étais le procureur principal dans un procès pour meurtre au premier degré dans lequel une condamnation a été obtenue et le délinquant a reçu la peine maximale. J’ai essayé plus de 90 procès devant jury jusqu’au verdict.

Je suis titulaire de diplômes en application de la loi, en sciences politiques et en droit.

J’ai une formation très diversifiée dans le domaine du droit et j’ai travaillé dans les divisions de la circulation, de la circulation aggravée, des mineurs, de la santé mentale, de la violence domestique et des délits tout en servant en tant que procureur adjoint de l’État.

En tant que procureur de l’État, je suis le conseiller juridique de tous les fonctionnaires du comté dans lesquels le comté peut être concerné. Ma liste de clients comprend le conseil du comté, le surintendant régional des écoles, le superviseur des évaluations, l’ingénieur des routes, le commis de circuit, le greffier et l’enregistreur du comté, le département de l’utilisation des terres, le shérif, le contrôle des animaux, la gestion des urgences, les ressources humaines, le transport en commun, le trésorier et l’économie. Développement.

Pendant mon mandat de procureur de l’État, j’ai traité un large éventail d’affaires civiles, notamment le dépôt d’une plainte contre une société pour le plus grand incendie de batterie au lithium de l’histoire du pays.

Personnel

Ma femme Sara et moi sommes mariés depuis 17 ans. Nous avons une fille et résidons à Mazon.

Je siège au conseil d’administration de Grundy Three Rivers Habitat for Humanity et de Morris Cruise Night. Je suis également présidente d’un refuge local temporaire pour victimes de violence domestique. J’ai été entraîneur de soccer et de basketball pour les jeunes pendant des années.

J’ai été membre à vie de l’église luthérienne de Stavanger.

Les sondages du barreau sont-ils importants ?

Note de l’éditeur : Helland n’a pas été recommandé suite à une enquête auprès des avocats (41 répondants) menée par l’Illinois State Bar Association. La les répondants ont donné une note de 27,5 sur 100 sous le titre « Satisfait aux exigences du bureau ».

Les seuls résultats des sondages qui comptent sont ceux des électeurs du 13e circuit judiciaire. J’ai remporté trois élections contestées du procureur de l’État, en 2012, 2016 et 2020. Les électeurs ont largement approuvé mes performances professionnelles. J’ai été procureur du comté de Grundy pendant 10 ans.

Les résultats des sondages du bar dans cette course étaient fondamentalement erronés car ils ne recueillaient pas un échantillon suffisamment important pour être valides. J’ai pratiqué le droit pendant près de 20 ans, mais seulement une poignée d’avocats ont répondu au sondage.

Les résultats du sondage du barreau doivent être accueillis avec scepticisme, surtout lorsque la grande famille de mon adversaire a une pratique juridique de longue date.

Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat ?

Il est vital pour la sécurité publique et la confiance du public de maintenir des professionnels qualifiés et indépendants dans notre système judiciaire.

Servir en tant que procureur de l’État a été un terrain de formation éprouvé pour les juges. Actuellement, cinq anciens procureurs d’État du 13e circuit judiciaire sont juges. Il s’agit de Lance Peterson et Joe Hettel (Cour d’appel), et de Sheldon Sobol, Geno Caffarini et Todd Martin (Circuit Court)

Je crois que mon expérience professionnelle, mes valeurs personnelles, mes capacités juridiques et mon dossier en fonction font de moi le meilleur choix pour le poste de juge de circuit At-Large.