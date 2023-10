Cantigny et la Ligue des électrices discuteront de la méfiance électorale lors du forum du 12 octobre – Shaw Local

Cantigny, en partenariat avec la Ligue des électrices, invite le public à sa prochaine programmation de la Série de sensibilisation civique à 19h 12 octobre. Le conférencier invité David Hiller discutera d’un récent rapport sur la méfiance à l’égard du processus électoral.

La présentation gratuite se fait en personne et en ligne. L’inscription n’est pas requise pour le programme du centre de services du parc Cantigny et le stationnement est gratuit. Les téléspectateurs en ligne doivent s’inscrire sur Cantigny.org pour recevoir un lien Zoom.

En mai 2023, le Campaign Legal Center (CLC), basé à Washington, a publié un rapport intitulé « (Dés) confiance dans les élections : identifier qui se méfie du processus électoral et pourquoi ». Le rapport est basé sur une étude de l’Ad Council Research Institute et a été commandé par le CTC. À l’aube d’un nouveau cycle électoral, le CTC estime que le moment est venu d’éduquer, d’assurer la transparence et de rétablir la confiance des Américains dans nos élections.

Hiller est un éditeur de médias d’information, un avocat et un dirigeant philanthropique. Il a mené une carrière de 20 ans chez Tribune Company, où il a débuté en tant que vice-président et avocat général en 1988. Il a occupé de nombreux postes de direction au cours de cette période, notamment celui de président de Tribune Interactive, d’éditeur du « Chicago Tribune » et d’éditeur de le «Los Angeles Times.

Très impliqué dans les conseils d’administration de diverses organisations philanthropiques et caritatives, Hiller a également été président-directeur général de la Fondation McCormick de 2009 à 2020. Il a notamment participé aux conseils d’administration du Field Museum, du Chicago History Museum, de l’Illinois Holocaust Museum et de Thrive Chicago.