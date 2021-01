Des milliers de manifestants anti-lockdown sont descendus dans les rues d’Amsterdam, dénonçant les mesures restrictives contre le coronavirus. Le rassemblement non autorisé a rencontré une force de police anti-émeute.

Les manifestants anti-lockdown se sont rassemblés dimanche dans le centre de la capitale néerlandaise, bien qu’ils n’aient pas obtenu l’autorisation des autorités pour le rassemblement.

Dit beschouwt men dus als een ‘gewelddadige menigte’ waarbij men het inzetten van knokploegen en waterkanonnen gerechtvaardigd vindt. Geweld est nooit een oplossing, al helemaal niet bij vreedzame démonstrations. Sta op voor je rechten. #amsterdam #museumplein #freethepeople pic.twitter.com/FgENAyCIkd – Brad Délano (@yogasnuiver) 17 janvier 2021

Les manifestants, qui manquaient largement de masques faciaux et n’observaient pas exactement les règles de distanciation sociale, ont dénoncé les mesures restrictives contre les coronavirus, portant des banderoles lisant « Liberté: arrêtez ce siège » et scandant des slogans tels que « Que voulons-nous? Liberté! » Alors que les Pays-Bas ont d’abord été plus lents que certains pays à répondre à la pandémie, ils se sont tournés vers des restrictions plus sévères en décembre alors que les cas de Covid-19 augmentaient.

Amsterdam protestant contre les verrouillages et la corruption du gouvernement … hé, prenez des notes pic.twitter.com/ZDSrEkUM8S – 🇨🇦 à la naissance 🇺🇸 à 💗 (@ kisslady69) 17 janvier 2021

Le rassemblement a été accueilli par une forte présence des forces de l’ordre, y compris des policiers en tenue anti-émeute complète et des unités montées. La police a exigé que les manifestants se dispersent, mais la foule n’a pas obéi, certains manifestants lançant des feux d’artifice.

La police a ensuite tenté de disperser la foule par la force, certains groupes de manifestants se livrant à des échauffourées avec des policiers.

Het leeg slaan van het #museumplein est nu echt Begonnen pic.twitter.com/GuOxCv9IEi – Dusty (@LoveDustyLove) 17 janvier 2021

Au moins un véhicule canon à eau a été déployé pour soutenir les unités de police. Des images de la scène montrent le véhicule aspergeant les manifestants à bout portant alors qu’ils tentent de bloquer l’avancée de la police.

"En het bleef nog lang onrustig op het #Museumplein".. !! pic.twitter.com/T9wGcie3It – Robby Hiel (@PersburoUNN) 17 janvier 2021

