Canon place son capteur APS-H de 250 MP au premier plan lors d’un salon chinois

Cette semaine, Canon a présenté un capteur d’image CMOS APS-H de 250 mégapixels logé dans un boîtier en forme de boîte et disponible en configurations RVB et monochrome. Il s’agit peut-être d’un bon exemple de la technologie des capteurs de Canon, mais ne vous attendez pas à la trouver déployée dans un appareil photo grand public.

Le capteur et la caméra boîtier dans lesquels il est logé ont fait leur apparition cette semaine au Salon international des produits de sécurité publique de Chine.

« Lors du CPSE de cette année, l’accent était mis sur le capteur d’image CMOS haute résolution LI8020SA de 250 mégapixels, qui peut être utilisé pour l’inspection d’écrans plats de haute précision, l’inspection industrielle et la surveillance à grande échelle », a déclaré Canon. dit.

Ce capteur n’est pas nouveau – Canon a présenté ses capacités il y a au moins trois ans – mais c’est peut-être la première fois que Canon le présente de manière aussi importante dans le cadre d’un salon professionnel. Le LI8020SA est un capteur au format APS-H de 250 mégapixels qui utilise une disposition de pixels carrés de 1,5 µm x 1,5 µm et peut prendre en charge jusqu’à cinq images par seconde. L’APS-H est une taille de capteur plutôt inhabituelle dans la photographie grand public moderne et se situe entre l’APS-C (Canon mesure 22,4 x 14,9 mm) et le plein format (qui mesure entre 35,9 x 23,9 et 36 x 24 mm, selon le fabricant) avec un mesure de 27,9 mm sur 18,6 mm.

Bien que plus petit que les capteurs plein format, le LI8020SA de Canon possède 19 568 x 12 588 pixels effectifs, ce qui lui confère une résolution incroyablement élevée.

« Le capteur CMOS Canon LI8020SA minimise le bruit sans sacrifier la vitesse en partageant la capacité de diffusion flottante entre plusieurs pixels, ce qui entraîne des circuits de lecture rétrécis et des photodiodes de plus grande taille. La lecture progressive de petits pixels de 1,5 µm s’effectue sur 16 canaux de sortie numérique pour gérer l’énorme quantité de données d’image créées par environ 250 millions de pixels effectifs », explique Canon.

« En pleine résolution, le capteur CMOS LI8020SA atteint une fréquence d’images rapide de 5 FPS. Avec un fenêtrage de région d’intérêt (ROI) unique, des fréquences d’images plus rapides peuvent être obtenues grâce à une résolution réduite, créant ainsi une flexibilité en termes de performances.

Même si ce capteur serait recherché par de nombreux photographes, il n’est pas destiné à la création artistique. Canon le décrit comme étant mieux utilisé pour l’inspection des écrans plats (panneau 4K, 8K), l’inspection industrielle, la production vidéo, la sécurité, la surveillance de zone étendue, la cartographie aérienne, l’archivage numérique et les microscopes. Comme beaucoup de capteurs industriels impressionnants de Canon, celui-ci ne semble pas destiné à un usage grand public.

Crédits images : Canon