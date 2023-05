Nous avons vu de nombreuses collaborations entre les fabricants de smartphones et d’appareils photo dans le passé, donc ce n’est pas vraiment une surprise. Selon un pronostiqueur assez fiable sur Weibo, Station de discussion numériquela célèbre marque d’appareils photo Canon cherche à s’associer à un fabricant de smartphones.

Comme nous avons déjà les paires Oppo/OnePlus-Hasselblad, vivo-Zeiss et Xiaomi-Leica, cela laisse Apple, Samsung, Huawei, Asus, Google, Realme, Honor, Sony et Motorola comme candidats potentiels à un partenariat Canon. Cependant, Apple, Samsung et Google ne sont pas le type d’entreprises qui poursuivraient une telle collaboration, alors que Sony a son propre département de caméras, il est donc probablement prudent de les exclure de la liste des suspects.

Étant donné que DCG est situé en Chine et que la rumeur vient probablement de là, il pourrait s’agir d’une entreprise basée en Chine comme Realme, Honor ou Huawei. Malheureusement, nous n’avons plus rien avec quoi travailler et nous ne pouvons que spéculer à ce stade.

