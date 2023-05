Canon annonce un appareil photo EOS R100 d’entrée de gamme pour 480 $

Canon a annoncé l’EOS R100, l’entrée la plus abordable de la société dans la série EOS R. Mis à part l’EOS R50 plus cher, le R100 est désormais le seul autre appareil photo à capteur de récolte de la série.

L’EOS R100 utilise le capteur CMOS APS-C de 24,2 mégapixels et le processeur DIGIC 8 emprunté à l’EOS M50 Mark II. Il comprend l’AF Dual Pixel de Canon avec 143 zones AF et détection de visage, et jusqu’à 6,5 ips de capture en rafale. L’appareil photo prend également en charge la vidéo 1080p non recadrée jusqu’à 30 ips et la vidéo 4K jusqu’à 24 ips, mais avec un recadrage et uniquement un AF basé sur le contraste.

Destiné aux premiers acheteurs d’appareils photo ou à ceux qui effectuent une mise à niveau à partir d’un smartphone, l’EOS R100 est doté du mode Scene Intelligent Auto pour une utilisation facile, ainsi que de filtres créatifs et d’un mode Hybrid Auto qui capture également 2 à 4 secondes de vidéo avant chaque prise de vue. Il existe également une option pour enregistrer une vidéo verticale à télécharger sur les réseaux sociaux. Bluetooth et Wi-Fi sont inclus pour faciliter la connexion avec un smartphone.

En dehors de cela, cependant, l’EOS R100 est un appareil photo très basique qui peut ne pas exciter ceux qui sont déjà dans la photographie. Outre le capteur et le processeur désormais anciens, le taux de capture en rafale relativement lent de 3,5 images par seconde lors de l’utilisation de l’AF et les commandes limitées avec une seule molette de réglage, l’EOS R100 propose également une série d’autres mesures de réduction des coûts. L’OLED EVF n’a qu’une résolution de 2,36 millions de points. L’écran LCD de 3,0 pouces ne mesure que 1,04 million de points, n’a pas d’articulation et manque également de support tactile. Le stockage est limité à une seule carte SD UHS-I, et il n’y a pas de prise casque pour accompagner la prise microphone. Il n’y a pas non plus de stabilisation dans le corps.

L’EOS R100 prend en charge la monture EOS R, qui est encore relativement nouvelle et propose une sélection d’objectifs très coûteuse, dont beaucoup coûtent plus cher que l’appareil photo. Canon fournit les RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM et RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM dans diverses options de kit et a également lancé un nouvel objectif pancake RF28mm F2.8 STM, mais vos options de sélection d’objectif sont toujours va être limité et cher.

À partir de 480 $ pour le corps et 600 $ pour les options de kit, l’EOS R100 sera disponible en juillet. Le RF28mm F2.8 STM sera également disponible en juillet pour 300 $.

