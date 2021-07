Canon à eau contre barricades en feu: les manifestations à Paris contre Covid ID deviennent violentes alors que la France résiste à la mesure

Les tensions étaient vives dans les rues de Paris samedi, alors que des dizaines de personnes se sont rassemblées contre le projet du gouvernement d’exiger un certificat sanitaire spécial Covid-19 pour permettre aux gens de s’engager dans des activités quotidiennes.

À certains moments, la situation est apparemment devenue incontrôlable lorsque les forces de l’ordre ont été vues en train d’utiliser des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre la foule en colère bombardant la police de ce qui semble être des pierres et des bouteilles.

#PARIS – Le boulevard du Temple est noyé sous les gaz lacrymogènes. Un cortège de tête est formé avec une banderole renforcée. Des tensions. #AntiPassSanitaire#manifestation31juilletpic.twitter.com/7Vv7BNG1Fr — L’ignorance, racine et racine de tout mal (@ivan_8848) 31 juillet 2021

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a également montré ce qui semble être une explosion d’un petit engin incendiaire dans l’une des rues, où la police a engagé les manifestants.

PARIS – Explosion d’un moteur incendiaire après une charge de police. Canon à eau utilisée. Des tensions. #AntiPassSanitaire#manif31juillet#manifestation31juilletpic.twitter.com/dFB6WxzO0W — Clément Lanot (@ClementLanot) 31 juillet 2021

Une autre vidéo montrait une bagarre brève mais intense entre la police et les manifestants qui a apparemment incité l’un des officiers à essayer ses talents de boxeur dans une impasse avec la foule. Les policiers utilisaient activement des bouteilles de gaz lacrymogène et du gaz poivré pour disperser les foules et les chasser.

La posture que prend le flic on se calme Rocky Balboa 🥊 #manifestation31juillet#manif31juilletpic.twitter.com/F97FHTKfWF — Diego Perret (@diegoperret86) 31 juillet 2021

Un groupe de policiers en retraite a également vu certains de leurs collègues tomber par-dessus une barricade faite de poubelles en feu. L’incident s’est terminé par un officier qui a brièvement pris feu, ses collègues se précipitant pour éteindre les flammes.

Le Parisien a rapporté qu’au moins trois policiers ont été blessés lors des affrontements de samedi. On ne sait pas combien de manifestants ont été blessés et détenus pendant les manifestations. Des images qui ont fait surface sur les réseaux sociaux ont montré que la police menait des menottes à plusieurs personnes allongées sur le sol.

PARIS – Les manifestants #AntiPassSanitaire tenter de forcer un barrage de CRS. Gaz lacrymogène. Des tensions. #manif31juillet#manifestation31juilletpic.twitter.com/ooCxYmqx6C — Clément Lanot (@ClementLanot) 31 juillet 2021

Paris n’était pas le seul lieu de manifestation samedi, car des événements similaires ont eu lieu dans quelque 150 villes à travers la France, selon les médias. La plupart des manifestations étaient pacifiques.

Les manifestations massives ont été déclenchées par la décision du gouvernement du président Emmanuel Macron de durcir davantage la réglementation Covid-19. A partir du 9 août, les citoyens français auraient besoin d’un abonnement sanitaire spécial pour entrer dans les cafés et même pour utiliser certains moyens de transports en commun. Le document « passe verte » prouve qu’une personne est soit complètement vaccinée, s’est rétablie de Covid-19 ou a récemment été testée négative pour la maladie.

