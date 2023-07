Cannon Beach, dans l’Oregon, rouvre ses portes après que l’observation d’un couguar sur un rocher côtier emblématique a entraîné sa fermeture

CANNON BEACH, Oregon (AP) – Un couguar qui a grimpé sur un rocher imposant au large de la côte nord-ouest de l’Oregon au cours du week-end – probablement à la recherche de proies à plumes – a abandonné la formation escarpée, permettant à la populaire Cannon Beach de rouvrir aux visiteurs Lundi.

Plusieurs agences et organisations, de la police locale et d’État au département d’État de la pêche et de la faune et au département des parcs et des loisirs, ont répondu à l’observation dimanche matin du gros chat sur l’emblématique Haystack Rock. La plage a été fermée pour protéger les gens et lui permettre de retrouver son habitat habituel.

Le US Fish and Wildlife Service a déclaré que les responsables avaient confirmé plus tard que l’animal était parti. Une caméra de jeu a capturé une image de celui-ci quittant le rocher dimanche soir, et des traces ont également été trouvées s’éloignant, ont déclaré des responsables fédéraux.

Les biologistes de l’État pensent que le couguar s’est aventuré à Haystack Rock à marée basse samedi soir pour chasser les oiseaux, un comportement qu’ils n’avaient jamais vu auparavant sur ce site.

« Alors que les zones boisées le long de la côte sont un habitat de choix pour les couguars, il est inhabituel qu’un couguar se rende à Haystack Rock », a déclaré Paul Atwood, biologiste au Département de la pêche et de la faune de l’Oregon, dans un communiqué. « Leur principale source de nourriture est le cerf, mais ils consommeront également des wapitis, d’autres mammifères et des oiseaux. »

Cependant, des couguars ont été documentés voyageant vers d’autres petites îles similaires au large de la péninsule olympique de l’État de Washington, a déclaré la porte-parole du US Fish and Wildlife Service, Megan Nagel, par e-mail.

Haystack Rock, protégé dans le cadre du Refuge national de la faune des îles de l’Oregon et géré par le US Fish and Wildlife Service, regorge d’oiseaux marins et de vie marine en été.

De mars à septembre, macareux huppé, guillemot marmette, guillemot pigeon et huîtrier noir élèvent leurs petits sur la formation.

Une partie du rocher est fermée toute l’année à tout usage public pour protéger les oiseaux nicheurs et perchés.

