Cannibal plaide coupable d’avoir mangé de la date de Grindr

L’Américain a admis avoir tué et démembré la victime, deux ans après avoir initialement plaidé la folie

Mark David Latunski, originaire du Michigan, a avoué avoir poignardé Kevin Bacon, un étudiant et coiffeur de la moitié de son âge qu’il avait rencontré sur l’application de rencontres gay Grindr, avant de lui retirer et de manger ses testicules. Il a plaidé coupable devant le tribunal jeudi pour des accusations de meurtre ouvert et de mutilation d’un corps deux ans après que ses avocats ont initialement demandé un plaidoyer d’aliénation mentale.

Une audience le mois prochain déterminera si Latunski est reconnu coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré – tous deux contenus dans l’accusation de meurtre ouvert – ou d’homicide involontaire.

Alors que l’homme de 52 ans risquait la prison à vie, les avocats de Latunski semblaient plus préoccupés que lui par les implications du changement de plaidoyer de leur client. L’avocate Mary Chartier, qui avait initialement suggéré la défense d’aliénation mentale, a déclaré à la cour que : «Bien que ce ne soit pas un résultat qui [fellow defense attorney] M. Krause et je pense que c’est dans le meilleur intérêt de M. Latunski, nous devons suivre les souhaits de M. Latunski… il a toujours été très clair, plus d’une fois, à plusieurs reprises, sur son choix et sur son raisonnement.”

Lire la suite Un cannibale gay accusé plaide la folie pour avoir tué et mangé des parties de Grindr

Latunski et Bacon se sont rencontrés sur Grindr et se sont rencontrés chez Latunski pour un rendez-vous. Le cannibale a affirmé que Bacon lui avait dit qu’il était suicidaire, ce à quoi il a répondu qu’il pouvait aider le jeune homme “disparaître” et a suggéré d’utiliser un couteau. Quand Bacon aurait dit “fais le“, Latunski l’a poignardé dans la nuque puis lui a tranché la gorge – soi-disant pour s’assurer qu’il ne souffrait pas – avant de le pendre la tête en bas et de lui retirer les testicules avec le couteau.

“Latunski a déclaré qu’il mangeait normalement des huîtres des Rocheuses et a déclaré qu’au lieu de manger celles de son congélateur, il avait décidé d’utiliser les testicules de Kevin Bacon.“, a déclaré le détective de la police de l’État du Michigan, Sargent James Moore.

Le corps de Bacon a été découvert dans le sous-sol de la maison de Latunski dans le canton de Bennington quelques jours seulement après le rendez-vous fatidique du couple la veille de Noël.

La police a étudié la possibilité que Latunski soit impliqué dans d’autres crimes. Alors qu’ils parlaient avec deux autres hommes qu’il a récupérés sur Grindr qui aurait fui son domicile fin 2019, aucune accusation n’a été déposée; un homme est même retourné au domicile de Latunski plus tard dans la nuit.