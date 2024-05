Cannes va-t-elle changer les règles du tapis rouge après la controverse sur Kelly Rowland ?

Kelly Rowland au Festival de Cannes 2024 le 22 mai.

Dans le rôle de la comédie dramatique sur les travailleuses du sexe de Sean Baker, Anoras’en va au coucher du soleil avec la Palme d’Or de cette année, les langues circulent encore à propos d’un autre drame sur le lieu de travail – celui impliquant cette femme agent de sécurité du Festival de Cannes.

Les publications sur les réseaux sociaux montrant la même femme responsable de la sécurité se précipitant sur Kelly Rowland, l’actrice dominicaine Massiel Taveras et l’actrice et pop star sud-coréenne Yoona sur les marches et à l’intérieur du Palais lors d’événements distincts sont toujours virales en ligne, soulevant de nouvelles questions sur les protocoles en vigueur dans le monde. tapis rouge du festival du film le plus célèbre. De nombreux internautes ont noté que toutes les personnes précipitées sur le tapis étaient des femmes de couleur, ce qui a amené certaines à formuler des allégations de discrimination, même s’il y avait aussi des vidéos de l’agent de sécurité traînant un mannequin ukrainien qui essayait de poser pour des photos en haut du tapis. les marches du théâtre.

Après sa confrontation virale, au cours de laquelle la chanteuse et l’actrice peuvent être vues dans un échange tendu avec l’agent de sécurité, Rowland a déclaré à l’Associated Press : « La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite, je la respecte, et c’est tout. » Elle a poursuivi : « Il y avait d’autres femmes qui assistaient à ce tapis, qui ne me ressemblaient pas vraiment. Et ils n’ont pas été réprimandés, ni repoussés, ni dit de descendre. Et j’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.

Le journaliste hollywoodien a contacté le commentaire du festival mais n’a pas encore reçu de réponse.

THR également en contact avec plusieurs initiés bien placés du festival, dont certains ont ignoré la polémique en affirmant que c’était de rigueur pour le Palais. Les habitués du festival, des cadres aux représentants des relations publiques, notent que le comportement observé sur les réseaux sociaux, bien que troublant, n’est pas rare pour le festival, qui déroule son célèbre tapis rouge avec un enthousiasme quasi militariste.

Même si l’on ne sait pas exactement depuis combien de temps le responsable vu dans les vidéos sur les réseaux sociaux travaille au festival, il est bien connu que bon nombre des employés qui travaillent au Palais pendant le festival occupent leur poste depuis des années et sont bien formés, que ce soit aux multiples contrôles de sécurité, à l’extérieur sur l’emblématique tapis rouge ou à l’intérieur du Théâtre Grande Lumière. Un responsable de la sécurité qui occupait un poste en haut des marches a déclaré THR cette année, il occupait le même poste depuis plus d’une décennie. Il n’est pas rare non plus de voir les mêmes visages à chaque entrée et sortie, ou les mêmes huissiers pendant toute la durée du festival.

À moins qu’il ne s’agisse des acteurs de l’avant-première du film, du jury ou des célébrités représentant l’un des sponsors du festival (comme Chopard ou L’Oréal), les spectateurs sont toujours précipités sur le tapis et dans les escaliers.

Bien sûr, des exceptions sont faites lorsqu’il s’agit d’une star majeure ou d’un vétéran bien-aimé du festival, mais pour l’essentiel, le travail de sécurité consiste à maintenir le flux de circulation et à ce que tout le monde soit à sa place à l’heure de début prévue. Cela peut parfois être difficile, car le Théâtre Grande Lumière a une capacité de plus de 2 300 personnes. La sécurité agit également rapidement pour empêcher tout selfie en cours d’acte ou pour mettre un terme à la prise de photos non officielles, en général, une fois que les participants ont touché le tapis, les responsables étant connus pour mettre leurs mains devant les objectifs des caméras.

« Je me sens [security] n’est pas sensible au but d’être là, mais je comprends qu’il y a beaucoup de marginaux », a déclaré un initié d’Hollywood qui assiste fréquemment au festival avec des clients. « Peut-être avons-nous besoin de moins d’acteurs et de créateurs qui attirent l’attention sur ce qui est le dernier véritable festival de cinéma. »

Thierry Frémaux, lieutenant de longue date du festival, a qualifié les selfies de « grotesques » et de « ridicules » lorsque la pratique a été interdite en 2018. « Ce n’est pas beau », a-t-il déclaré. « Nous voulons restaurer un peu de décence. » Mais au-delà du décorum, c’est aussi une question de logistique, car les premières ne commenceraient jamais à l’heure si elles permettaient à chaque participant de s’arrêter et de poser pour des photos.

Mis à part les mesures sévères, les photos sont la raison pour laquelle il y a eu une bagarre de sécurité en premier lieu. Les stars chevronnées du tapis rouge savent que les meilleures photos viennent du fait de donner aux photographes tous les angles et toutes les poses et de toucher plusieurs points sur le tapis rouge de Cannes où les photographes sont postés. Rowland, qui est devenue célèbre en tant que membre des Destiny’s Child, a été poussée et bloquée alors qu’elle tentait de poser pour des photos supplémentaires. Une source a déclaré qu’ils ont l’habitude d’être traités durement ou parfois de manière impolie ou désagréable lorsqu’ils s’arrêtent à différents endroits sur le chemin menant à l’entrée.

Quant à Taveras, elle a tenté de réaliser un coup de mode juste devant l’entrée du théâtre en déployant sa robe pour exposer un portrait de Jésus-Christ lorsqu’elle a été bloquée et précipitée à l’intérieur. Il est également bien connu que les services de sécurité du festival désapprouvent les cascades, les manifestations et autres manifestations qui pourraient menacer l’événement.

C’est loin d’être la première fois qu’il y a du brouhaha au Palais. En 2015, une fureur a éclaté après que certaines femmes se soient vu refuser l’accès à diverses premières parce qu’elles ne portaient pas de talons hauts et que certains hommes se soient vu interdire d’entrer sans chaussures de smoking noires. Fremaux a insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement d’une agitation et que « la rumeur selon laquelle le festival exigerait des talons hauts pour les femmes sur les marches est infondée ». Cela n’a pas suffi à étouffer la controverse qui s’est poursuivie pendant le reste du festival cette année-là. Même Emily Blunt est intervenue lors d’une conférence de presse pour Sicaireen disant : « Tout le monde devrait porter des chaussures plates, pour être honnête. »

L’année suivante, Frémaux change d’avis. « C’était inacceptable de la part des forces de sécurité », a-t-il déclaré en 2016. « Mais il y a 2 000 personnes et un gars qui a décidé de faire ça, et nous ne l’avons su que le lendemain. »