Cannes : Oui, c’est Aishwarya dans une capuche argentée géante – Voir la tenue d’OTT

Est-ce même le Festival de Cannes sans OG Aishwarya Rai Bachchan tuant sur le tapis rouge? La vétéran de Cannes est devenue grande et audacieuse pour sa première apparition sur le tapis rouge de la saison. Aishwarya, qui est l’une des célébrités les plus populaires de l’estival du film, a foulé le tapis rouge lors de la projection de Indiana Jones et le cadran du destin le jeudi soir. L’actrice était vêtue d’une tenue complètement hors de sa zone de confort – une robe noire avec une capuche argentée géante qui s’étendait dans un train. Aishwarya a terminé son look avec ses lèvres cramoisies emblématiques.

(Courtoisie de l’image : Getty)

Deux messieurs ont accompagné Aishwarya sur le tapis rouge pour ajuster son train alors qu’elle posait pour les caméras. « Je ne suis pas censé commenter les tenues, mais celle d’Aishwarya est très frappante », a annoncé l’animateur du tapis rouge lors de la diffusion en direct officielle.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est la 21e année d’Aishwarya Rai Bachchan au Festival de Cannes. Ash a servi des looks sur les tapis rouges les plus glamour du monde depuis 2002, lorsqu’elle a assisté avec elle Devdas co-star Shah Rukh Khan et réalisateur Sanjay Leela Bhansali. L’année suivante, elle fait partie du jury de Cannes et devient par la suite l’un des plus grands visages de L’Oréal sur la Croisette.

Aishwarya Rai Bachchan a été accompagnée à Cannes par sa fille Aaradhya, 11 ans, qui est elle-même une vétéran de la Côte d’Azur – elle est la compagne de voyage de sa mère depuis qu’elle est bébé. Aishwarya et Aaradhya ont été filmés en train de quitter l’aéroport de Mumbai tôt le matin mercredi – Aishwarya a posé pour des photos avec des fans avant d’entrer dans l’aéroport.

Aishwarya est à peu près la seule célébrité indienne cette année à être une ancienne cannoise. Le reste du contingent indien fait principalement ses débuts au festival du film, parmi lesquels Anushka Sharma, Sara Ali Khan, Aditi Rao Hydari, Mrunal Thakur, Sunny Leone, Esha Gupta et Manushi Chhillar. Sunny joue dans le film Kennedy d’Anurag Kashyap qui sera projeté à Cannes.

Retour à Aishwarya – l’actrice a récemment été vue dans le célèbre Ponniyin Selvan 2la conclusion du drame épique en deux parties de Mani Ratnam sur le royaume de Chola.