Cannes Lions 2021 : RT Creative Lab remporte 5 présélections au Festival International de la Créativité

Le festival a été diffusé en direct de Cannes du 21 au 25 juin, animé par Juan Señor. Au total, 29 074 travaux ont été soumis en provenance de 90 pays, avec des candidatures s’étalant sur deux ans après l’annulation des prix en raison de la pandémie mondiale de 2020.

Le premier jour a réuni RT Creative Lab deux présélections dans Media Lions – pour les projets « Leçons d’Auschwitz » et « La lettre sans fin » dans l’utilisation de contenu de marque créé pour la catégorie numérique ou sociale.

Notre série Instagram Stories où nous avons publié plus de 500 extraits de la lettre de famille de la Seconde Guerre mondiale avec des illustrations originales de plus de 40 étudiants en design adolescents est également nominée pour @Cannes_Lions meilleure utilisation du contenu pour le numérique et le social #CannesLionspic.twitter.com/LYzgKn1sCW – Kirill Karnovich-Valua (@KarnovichValua) 20 juin 2021

Le deuxième jour a apporté trois autres listes restreintes. Deux présélections Digital Craft Lions pour le projet #VictoryPages dans la catégorie Cross-channel Storytelling et pour les « Lessons of Auschwitz » dans la catégorie Music/Sound Design ; une présélection Industry Craft Lions pour le livre RA #Romanovs100 dans la catégorie Photographie/Design de marque et communication.

Le deuxième jour de @Cannes_Lions nous a apporté 3 présélections !⠀🦁 Digital Craft Lions / Narration cross-canal / #Pages de la Victoire🦁 Digital Craft Lions / Sound Design / Leçons d’Auschwitz🦁 Industry Craft Lions / Photographie / Brand & communication design / #Romanovs100pic.twitter.com/fhRX5xgNB4 – Laboratoire créatif RT (@RTcreativeLab) 22 juin 2021

Le Festival international de la créativité Cannes Lions, inspiré du Festival international du film et créé en 1954, rassemble chaque année l’industrie de la communication créative lors de son événement unique à Cannes pour célébrer le meilleur des meilleurs.

Différentes séries du projet #VictoryPages – ‘The Endless Letter’, ‘Lessons of Auschwitz’, ‘War: Kids’ drawing’ etc.– et le projet lui-même ont remporté un total de plus de 80 prix, dont Webbys, Clio Awards, Epica Awards, Shorty Social Good Awards et Red Dot Awards, entre autres.

Vous voulez rester au courant de nos nouveaux projets? Consultez le site Web de RT Creative Lab. Suivez RT Creative Lab sur les réseaux sociaux – Twitter, Facebook, Instagram et Viméo.